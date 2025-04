Pozele din Antartica ale Space X starnesc furie printre adeptii conspiratiilor: Chiar Grok al lui Musk spune ca sunt generte cu Inteligenta Artificială

Elon Musk a dorit sa scrie istorie in domeniul imaginlor surprinse de misiunea cu echipaj uman care a survolat polii Pământului si care a fost încheiată cu succes in viziunea companiei.

Cei patru astronauţi care au luat parte la misiunea privată Fram2 a SpaceX au amerizat vineri în largul coastelor Californiei, după ce obiectivul principal al misiunii - să survoleze cei doi poli ai Pământului si sa inregistreze imagini pretioase - a fost îndeplinit, ceea ce este o premieră pentru un zbor spaţial privat. Fram2 s-a întors pe Pământ după o misiune de patru zile. Echipată cu patru paraşute pentru a-şi amortiza căderea, capsula Crew Dragon a SpaceX s-a prăbuşit în apele californiene.

Astronautii au avut sarcina de a efectua aproximativ douăzeci de experimente ştiinţifice într-un timp relativ scurt. Unul dintre experimente a fost acela de a surprinde imagini ale polilor nordic şi sudic ai Pământului, ceea ce este o premieră în istoria spaţială pentru un zbor privat pilotat de astronauţi neprofesionişti. Până acum, cu excepţia misiunilor lunare Apollo, polii Pământului nu fuseseră văzuţi de astronauţi, inclusiv de cei aflaţi la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale.

Imagini care arată Antarctica la o altitudine de 460 km au fost difuzate de comandantul zborului, Chun Wang, care au fost postate pe X, platforma socială a lui Elon Musk. Ei bine, tocmai aceste imagini au starnit furie printre adeptii teoriei conspiratiei, care s-a simtit inselati "pe fata" de compania lui Musk: "Numai minciuni...", a fost concluzia. Cel putin doua conspiratii mari privesc Antartica. Una, pentru adeptii Pamantului Plat este ca Antartica este de fapt o centura de gheță, pereti foarte abrupti, sau o a doua ca in dreptul polilor (deci si in Antartica, alaturi de Artica) ar exista doua mari deschideri care merg spre interiorul Pamantului, spre ceea ce se cheama Agartha sau Shambala.

In imaginile puse pe reteaua de socializare a lui Elon Musk, comandantul navei Space X (care apartine tot unei companii a miliardarului) se vad imagini "traditionale" cu forma sferica a Terrei si fara niciun fel de deschideri la poli. Dar, cu adevarat, imaginile din filmuleț par destul de artificiale. Ceea ce i-a facut pe internauti sa ceara parerea lui Grok (o IA apartinand tot unei companii a lui Musk) sa-si dea cu parerea. Chiar Grok a dat decizia ca imaginile in cauza sunt generate de o Inteligenta Artificială, după o amplă analiza, asa ca teroriile conspiratiei nu numai ca ar fi "cazut", dimpotriva, au devenit mai actuale ca oricand pe platforma X.

