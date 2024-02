Președinte al Mongoliei îl scoate din minți pe Vladimir Putin: "Teritoriul Rusiei ar trebui să aparțină descendenților lui Gingis Khan!" VIDE0

Fostul președinte al Mongoliei a publicat o hartă istorică a țării sale. Pentru a aminti - în glumă - că întregul teritoriu modern al Federației Ruse ar trebui să aparțină descendenților lui Gingis Khan.

"Nu vă faceți griji. Suntem o națiune pașnică și liberă", a spus fostul președinte, totul după ce a urmărit interviul lui Tucker Carlson cu Vladimir Putin.

After Putin's talk. I found Mongolian historic map. Don't worry. We are a peaceful and free nation???? pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK