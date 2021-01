Predictie ingrijoratoare: "Noua tulpina din Marea Britanie va lua locul actualului coronavirus. Trebuie sa ne pregatim!"

Razvan Chereches, profesor in sanatate publica, a declarat ca noua tulpina a coronavirusului, cea depistata initial in Marea Britanie, dar care s-a extins in mai multe state, inclusiv Romania, fiind mai puternica decat tulpina de baza, va tinde sa ii ia locul.

"Noua tulpina, fiind mai puternica, va tinde sa ia locul actualei tulpini. Este o situatie noua si trebuie sa ne pregatim, pentru ca specialistii se asteapta ca aceasta noua tulpina sa fie majoritara in Europa", a spus expertul. Pe de alta parte, specialistul in sanatate publica a mai precizat, pe pagina sa de Facebook, ca "cresterea numarului de morti (in cazul noii tulpini) apare din cauza ca, fiind mai infectioasa, infecteaza mult mai multi oameni, nu din cauza ca ar fi simptome mai severe".

"Avand in vedere contagiozitatea ridicata a noii tulpini, indemnul nostru este pentru prudenta. Numarul cazurilor este in crestere in foarte multe tari europene si riscul unui nou val al pandemiei este mare si pentru tara noastra. Orice masuri de relaxare, inclusiv redeschiderea scolilor, pot fi puse in pericol de cateva focare precum cel din scoala bucuresteana", a declarat Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii.