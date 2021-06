Preotul condamnat dupa ce a platit o fata sa faca sex cu un politician si a aratat filmarea in biserica. Cum a falsificat actele unei case

Un fost preot din judetul Iasi, caterisit dupa mai multe fapte penale, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi sub acuzatiile de tentativa la inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si santaj.

Faptele s-ar fi petrecut in urma cu trei ani, cand barbatul ar fi incercat sa preia apartamentul unei femei din Dorohoi prin mai multe falsuri, potrivit anchetatorilor. Dosarul a fost trimis spre solutionare instantei de judecata. Pana la pronuntarea unei sentinte definitive, fostul preot, Petrica F., va beneficia de prezumtia de nevinovatie.

In ianuarie 2018, Petrica F. ar fi incheiat in fals un antecontract cu o femeie din Dorohoi, document in care aparea la sectiunea "cumparator". Apartamentul respectiv fusese deja vandut cu clauza de intretinere unui nepot de-al proprietarei. In actul fals se mentiona ca apartamentul ar fi liber de sarcini si ca el ar fi oferit suma de 230.000 de lei, bani care nu au ajuns niciodata in posesia batranei.

Ba mai mult, in acel asa-zis antecontract se mentiona ca la semnarea presupusului act si la predarea banilor ar fi fost de fata alte doua femei, in numele carora ar fi semnat tot el in fals. Cercetarile au scos la iveala ca fostul preot s-ar fi dat drept avocat in fata femeii, pe care a determinat-o sa-i dea o procura notariala pentru a solicita in instanta anularea contractului cu clauza de intretinere semnat cu nepotul femeii.

Petrica F. l-ar fi santajat pe nepot cu puscaria, incercand sa-l determine sa renunte la contract in favoarea lui, amenintandu-l ca in caz contrar va fi pus la plata unor daune, spunandu-i ca are bani si o fundatie puternica in spate cu care "invarte pe degete politia si justitia". Dupa decesul femeii, fostul preot ar fi solicitat la Tribunalul Botosani o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, folosind la instanta o asa-zisa copie a antecontractului fals. In tot acest timp, barbatul s-ar fi dat drept avocat in fata surorii defunctei, cat si in fata mai multor functionari.

Potrivit presei iesene, in trecut Petrica F. ar fi fost condamnat de doua ori la inchisoare cu suspendare, o data dupa ce a realizat un film erotic cu un consilier local, pentru a-l santaja, iar a doua oara dupa ce a mintit procurorii in timpul unei anchete penale, scrie monitorulbt.ro.

In toamna anului 2005, Petrica F. a platit o adolescenta de 17 ani pentru a convinge un consilier local sa mearga cu ea intr-un imobil. Acolo, fata l-ar fi convins sa se dezbrace si, dupa ce s-a dezbracat si ea, fostul preot i-ar fi filmat dezbracati pe cei doi. Miza era una electorala.

Dupa ce a filmat, preotul a mers cu un cutit si l-a amenintat pe consilier sa-si dea demisia din partidul din care facea parte. Ulterior, Petrica F. ar fi aratat acea filmare erotica enoriasilor in biserica, dupa slujba de Craciun din 2005. A doua condamnare, de noua luni cu suspendare, a vizat o declaratie mincinoasa data de fostul preot in timpul unei anchete penale, in care un prieten al lui era cercetat pentru conducere pe drumurile publice in stare de ebrietate. Astfel, Petrica F. ar fi mintit anchetatorii ca el se afla la volan, pentru a-si salva prietenul. Pentru aceste abateri, reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei l-au caterisit.