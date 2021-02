Presa spaniola: "Vrei să cumperi noua Dacia Sandero? Acest lucru nu-ți va plăcea"

Publicația spaniolă El Desmarque scrie că o comanda efectuată astăzi va fi livrată abia peste patru luni! „Dacă v-ați gândit să cumpărați o Dacia Sandero s-ar putea aveți parte de o surpriză neplăcută când ajungeți la dealerul dumneavoastră", notează publicația în cauză.

„Cea de-a treia generație a modelului Sandero se află la vanzare de câteva luni, dar primele livrări n-au fost încă efectuate. Iar comenzile de astăzi nu vor fi livrate mai devreme de luna iunie. Asta, în mare parte, din cauza situației create de Covid-19", continuă sursa citată. Sony și Microsoft sunt și ele afectate de această criză a materialelor semiconductoare.

Modelele sunt dezvoltate pe o platformă nouă, denumită CMF, pe care se face și Renault Clio. Ca dimensiuni, modelele sunt mai mari. Logan are o lungime de 4.396 mm (+50 mm), o lățime de 1.848 mm (+115 mm) și o înălțime de 1.501 mm (+16 mm), în timp ce garda la sol este de 135 mm. În schimb, Sandero are o lungime de 4.088 mm (+19 mm), o lățime de 1.848 mm (+115 mm) și o înălțime de 1.499 mm (-31 mm), iar garda la sol a rămas neschimbată: 133 mm.

În ce privește versiunea Sandero Stepway, diferența este la garda de sol, care este de 174 mm, cu 44 mm mai mare decât cea de pe Sandero. Așadar, Sandero Stepway are o lungime de 4.099 mm (+10 mm), o lățime de 1.848 mm (+87 mm) și o înălțime de 1.535 mm (-80 mm).

Schimbări majore la interior

În ce privește interiorul, noile modele vin cu scaune noi, iar pe Sandero și Sandero Steway va fi disponibilă din 2021 și opțiunea de a avea un plafon panoramic din sticlă. Totodată, noile modele Dacia vor avea și aer condiționat automat cu ecran digital, scaunele din față vor fi încălzite. De asemenea, modelele vor avea disponibilă și noua cutie automată CVT.

Sunt disponibile trei sisteme infotainment: Media Control, Media Display și Media Nav. Primul are un ecran TFT cu diagonală de 3.5 inch, al doilea are un ecran touch cu diagonală de 8 inchi și suport prin cablu pentru Android Auto și Apple CarPlay, în timp ce cel Media Nav are și compatibilitate wireless cu aceste două sisteme.

Dacia Logan are un portbagaj mai mare cu 18 litri față de versiunea precedentă și ajunge la 528 de litri. În schimb, Sandero are un portbagaj de 328 de litri. Sunt disponibile doar trei motoare, întrucât s-a renunțat complet la cele diesel: motor aspirat pe benzină SCe 65 de 1 litru cu trei cilindri de 65 de cp, cuplat la o cutie de viteze manuală cu 5 trepte (indisponibil pe Sandero Stepway); motor turbo pe benzină TCe 90 de un litru cu 3 cilindri de 90 de cai putere disponibil cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte sau transmisie automată CVT; motor turbo pe benzină TCe 100 ECO-G de un litru cu trei cilindri cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte. (poate fi alimentată și cu GPL).