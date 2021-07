Pretul energiei pe bursa a crescut cu 158% in iunie 2021 fata de anul trecut

Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 378 lei pe MWh in luna iunie 2021, cu 158% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 146 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului bursier.

Valoarea totala a tranzactiilor a fost de 821 milioane de lei, in crestere cu 175% fata de iunie 2020 (298 milioane de lei). De asemenea, volumul tranzactiilor a crescut cu 9%, pana la 2.176.473 de MWh. Cota de piata a PZU a fost de 50,76%, in crestere cu 0,79%. Cu alte cuvinte, peste jumatate din consumul net de energie al tarii a fost tranzactionat pe PZU in luna iunie. Pe piata spot a OPCOM au fost inregistrati 366 de participanti, dintre care activi au fost 273. Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) este o componenta a pietei angro de energie electrica pe care se realizeaza tranzactii orare ferme cu energie electrica cu livrare in ziua urmatoare zilei de tranzactionare.