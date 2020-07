Prima execuție federală după 17 ani: Daniel Lewis Lee a fost executat. "Omorâți un om nevinovat!"

Daniel Lewis Lee, un bărbat condamnat la moarte de justiția americană, a fost executat marți dimineață. Masura judiciara este prima execuție federală din ultimii 17 ani.

Lee a fost declarat mort de legist la 8:07 a.m. Ultimele sale cuvinte au fost: „Nu am făcut-o. Am făcut multe greșeli în viața mea, dar nu sunt un criminal. Omorâți un om nevinovat", a spus acesta înainte să moară. Daniel Lewis Lee, care a ucis o familie de trei membri, era programat să fie executat luni. Un judecător federal a blocat execuția planificată a acestuia și a altor trei bărbați, invocând provocări continue la protocolul de injecție letală a guvernului federal.

Ruth Friedman, avocata lui Lee, a declarat: „Este rușinos că guvernul a văzut de cuviință să efectueze această execuție atunci când avocatul lui Danny Lee nu a putut fi prezent cu el și când judecătorii din cazul său și chiar familia victimelor sale au fost împotriva execuției", a spus Friedman. „Este dincolo de rușine că guvernul, în cele din urmă, a efectuat această execuție în grabă, în miez de noapte, în timp ce țara dormea. Sperăm că, la trezire, țara va fi la fel de indignată ca noi."

Earlene Peterson - a cărei fiică, nepoată și ginerele sale au fost torturate, ucise și aruncate într-un lac de către Lee și un complice - s-a opus execuției acestuia, spunând la CNN anul trecut că nu a vrut să se facă în numele ei.

Procurorul general William Barr a spus că Lee „s-a confruntat în sfârșit cu justiția pe care o merita". „Poporul american a făcut alegerea luată în considerare să permită pedeapsa capitală pentru crimele federale cele mai grave, iar justiția a fost făcută astăzi în aplicarea sentinței pentru infracțiunile groaznice ale lui Lee", a spus Barr într-un comunicat.