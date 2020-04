Primarul Tudorache face teste de coronavirus la usa blocului. Sunt teste rapide, inutile, contestate de specialisti

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a afirmat ca zece cetateni din cartierul Baneasa au fost testati de COVID-19, duminica, de medici de la Complexul Caraiman, la cererea lor, dupa ce doua persoane din blocul in care locuiesc au fost confirmate cu COVID-19 si internate.

"Zece vecini de sector din cartierul Baneasa au fost testati azi de COVID-19, de catre medici de la Complexul Multifunctional Caraiman. Din fericire, toate testele au iesit negative. Oamenii au cerut sa fie testati, dupa ce doua persoane din blocul in care locuiesc au fost confirmate cu COVID-19 si internate.

Daca in blocul dumneavoastra exista persoane confirmate cu COVID-19, solicitati la 021.9540, prin administrator sau presedintele asociatiei, testarea locatarilor care doresc acest lucru", a postat Tudorache, duminica, pe Facebook.

El a adaugat ca testele pe care le foloseste autoritatea locala au fost achizitionate la recomandarea Institutului "Matei Bals".

Amintim ca ultima declaratie ca ministru al Sanatatii a lui Victor Costache a fost ca intreg Bucurestiul va fi testat pentru coronavirus. Costache spunea atunci ca a pregatit un protocol, cu profesorul Adrian Streinu-Cercel, pentru "un program inovativ" prin care sa fie testati pentru coronavirus toti cetatenii din Bucuresti, cu echipe mobile de testare, care vor merge din usa in usa.

Dupa plecarea lui Costache, Streinu-Cercel si Gabriela Firea au mai insistat putin cu ideea, dupa care pareau ca au abandonat-o. In orice caz, la acel moment Cercel spunea ca vor fi teste rapide, facute in fata blocului.

"Nu se pune problema sa intram in casa, se pune problema sa venim in fata blocului. Presedintele scarii se va pune de acord si va anunta la ora x coboara familia x. Aceste teste se fac, timpul este de 15 minute, in 20-30 de minute noi vom putea avea rezultatul si il vom da persoanei prin SMS", spunea Cercel. Iata ca acum aceasta testare a preluat-o, momentan, Primaria Sectorului 1.

Amintim ca despre testele rapide prof. univ. dr. Alexandru Rafila, spunea, intr-un interviu pentru Ziare.com, ca au o acuratete de doar 30%. "Va fi o confuzie generala, vor fi persoane infectate care vor avea test negativ si invers, rezultate fals pozitive pe care va trebui sa le confirmam prin tehnici de biologie moleculara, care nu vor face decat sa ne iroseasca resursele", spunea Rafila.