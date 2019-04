Primele interventii la inima cu un robot, in Romania: Trauma pacientului este mult mai mica, iar recuperarea mai rapida

Primele interventii robotizate pe cord din Romania au avut loc intr-un spital privat din Capitala. Trauma pacientului este redusa, intrucat incizia este extrem de mica, iar recuperarea multa mai rapida.

Conform TVR, astfel de operatii se fac doar in 7 centre din Europa Occidentala, iar cel de la Bucuresti este singurul din sud-estul continentului, afirma reprezentantii spitalului. "Spre deosebire de interventia clasica, trauma este infima. In maximum o luna, voi putea fi la capacitatea maxima, asta inseamna sport, job, reluarea activitatii si a vietii", a declarat pentru sursa citata o pacienta care a fost supusa unei interventii robotizate.

Daca ar fi ales metoda clasica, femeia ar fi stat internata cel putin o saptamana, insa dupa 4 zile, aceasta a putut pleca acasa. "Chirurgia robotica ne permite o vizualizare mai buna, mai corecta, gesturi mai precise si o trauma chirurgicala mai mica prin micsorarea inciziilor si a pierderilor de sange", a afirmat dr. Lucian Dorobantu, medic primar chirurgie cardiovasculara.

El a explicat ca chirurgul este cel care manevreaza cele trei brate robotice, asezat la o consola, fiind astfel eliminat tremurul fiziologic al mainii. In plus, robotul are miscari precise si o camera tridimensionala HD care mareste de pana la 10 ori imaginea.