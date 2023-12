Primele "vaccinuri" împotriva Ebola injectate unor pacienți în Colorado

Primele vaccinuri "vii" împotriva Ebola pentru măsuri preventive au fost administrate pacienților de la Denver Health din Colorado săptămâna trecută, marcând ceea ce Becker's Hospital Review a descris ca fiind o "mișcare de referință".

În 2015, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane a desemnat Denver Health ca fiind unul dintre cele 13 centre regionale de tratare a agenților patogeni speciali emergenți din Statele Unite. Denver Health funcționează ca un centru de formare și îngrijire a bolilor infecțioase pentru șase state din regiune.

Denver Health este unul dintre primele sisteme de sănătate din țară care administrează injecția, cunoscută sub numele de Ervebo, care a fost aprobată pentru prima dată de Food and Drug Administration în 2019 pentru orice persoană în vârstă de un an și peste.

Chiar dacă Ebola este excepțional de rară în SUA, Big Pharma a fost hotărâtă să "vaccineze" întreaga țară pentru ea. Se spune că boala are o rată de mortalitate cuprinsă între 70% și 90% atunci când este lăsată netratată, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

"Importarea bolii Ebola în Statele Unite de către un călător infectat dintr-o zonă cu focare de infecție este un risc recunoscut, cu potențial de răspândire la alte persoane", precizează CDC. "În timpul epidemiei de boală Ebola din 2014-2016 din Africa de Vest, 11 persoane au fost tratate pentru [Ebola] în SUA, iar două dintre ele au murit. Nouă dintre aceste cazuri au fost importate în SUA".

Celelalte două cazuri menționate de CDC au implicat lucrători din domeniul sănătății care tratau pacienți în momentul în care au fost infectați.

Nu este clar cum sau chiar dacă reacțiile vaccinurilor pentru Ebola funcționează sau pentru cât timp oferă vreun fel de imunitate. Chiar și așa, injecțiile sunt administrate sub formă de injecții unice, potrivit Dr. Maria Frank, specialist în medicină spitalicească la Denver Health.

Frank a fost unul dintre primii beneficiari ai noii injecții, care, în prezent, este disponibilă doar pentru lucrătorii din prima linie care sunt considerați ca având un risc ridicat de a contracta boala.

Faptul că toate acestea sunt anunțate public întregii națiuni ca un fel de realizare măreață indică posibilitatea ca Ebola să devină următoarea "pandemie" care va fi dezlănțuită asupra maselor.

"Este acesta un mod voalat de a ne spune că Ebola va fi următoarea pandemie, dar nu trebuie să ne facem griji pentru că guvernul are deja un vaccin pentru ea?", a întrebat un comentator în secțiunea de comentarii a articolului din Becker's Hospital Review despre vaccinarea împotriva Ebola.

"Sau poate că este o modalitate nu atât de voalată de a desfășura virusul?", a răspuns un altul, făcând o remarcă evidentă cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla cu adevărat cu aceste injecții.

Un altul a intervenit spunând că Ebola este mai mult ca sigur următoarea pandemie falsă care va fi lansată, deoarece miliardarul eugenist Bill Gates, care a apărut "din două în două zile" în timpul coronavirusului Wuhan (COVID-19), a vărsat practic fasolea și a spus același lucru despre virusul Marburg, care este foarte asemănător ca natură cu Ebola.

Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la răspândirea virusului, adică: este posibil ca cei care primesc aceste noi injecții cu Ebola să răspândească Ebola asupra altora în același mod în care cei care au primit injecțiile cu COVID și-au împrăștiat otrăvurile asupra altora?

"Având în vedere că vărsarea este un lucru real, spun ei cât timp îi izolează pe cei care primesc injecția?", a întrebat altcineva. "Sau pur și simplu i-au eliberat în sălbăticie, ca să spunem așa?".

"Prevăd că vom asista la moartea a aproximativ 200 de milioane de americani de acum până la sfârșitul anului 2024", a sugerat un altul, oferind o opinie amenințătoare despre viitorul apropiat. "Iar dacă ești suficient de "norocos" să supraviețuiești, vei fi obligat să cureți mizeria."