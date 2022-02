Principalele tipuri de jachete și geci bărbați pentru 2022

Jachetele sau gecile sunt unele dintre piesele principale pe care un bărbat trebuie să le aibă în garderobă pentru sezonul rece și este necesar să cunoști exact tipurile care sunt la modă în acest an și în ce merită să investești. Există modele atemporale, care pot fi purtate an de an și care nu se vor demoda prea curând.

Geaca de piele

Există o mulțime de modele de geci bărbați de piele, în texturi și culori diferite, deci cu siguranță vei găsi una pe gustul tău. Ce este și mai interesant este că aceste tipuri de geci bărbați sunt foarte versatile și îți oferă acel aer îndrăzneț. De când au apărut, nu au mai dispărut din magazine și de pe podiumuri. Nu ai cum să dai greși cu o geacă de piele clasică. Cu siguranță vei dori să investești într-o geacă de piele de calitate pe care să o poți purta chiar și zi de zi. Desigur, există și geci iarnă bărbați din piele, care sunt căptușite în interior și sunt foarte călduroase.

Jacheta din denim

Jacheta din denim este un alt as în mânecă care își merită locul în garderoba bărbaților. Este acel gen de piesă pe care o vei purta în diferite momente, foarte versatilă și ușor de combinat. În ultimele sezoane, brandurile au pariat pe piese cu petice și broderie, oferind o schimbare de look jachetei clasice, dar varianta clasică și bună are mereu un loc de bază în garderoba oricărui bărbat. Poate fi combinată foarte ușor, la fel ca și geaca de piele și, de asemenea, există geci iarnă bărbați din denim care au căptușeală din lână sau lână sintetică, pentru a te putea bucura de acest look chiar și iarna.

Jacheta bomber

Această piesă a devenit o senzație în ultimele sezoane, în principal datorită fascinației actuale pentru moda sport, fashionistele folosind-o ca piesă centrală în ținutele stradale. În sezonul iarnă 2017, această geacă a fost un hit în practic toate colecțiile marilor branduri, fiind piesa sezonului. Câțiva ani mai târziu, este în continuare printre cele mai purtate jachete. Este lejeră, practică și ușor de purtat și de potrivit cu alte piese vestimentare. O poți purta zi de zi și cu siguranță îți va completa ținuta și o va face modernă și fresh. Ca și în cazul celorlalte jachete, există modele de geci iarnă bărbați în stil bomber, dar cu izolație mai densă sau căptușeală călduroasă.

Jacheta varsity

Jachetele varsity obișnuiau să fie un mare succes, dar au fost înlocuite de jachetele bomber. Stilul lor este caracteristic jachetelor purtate de liceeni din America de Nord, de aici și numele lor. Au mâneci și detalii contrastante, și un guler asemănător jachetelor bomber. De obicei sunt realizate din material moale și nu sunt deloc impermeabile sau prea călduroase. Stilul lor este însă la modă printre tineri acum și poate fi un element de bază într-o ținută streetwear.

Geacă puffer

Geaca puffer este foarte cunoscută și purtată de multe persoane și a fost introdusă discret pe piața modei. Acestea sunt de obicei geci iarnă bărbați datorită izolației din puf sau materiale foarte călduroase și sunt realizate în mod special pentru zonele foarte reci. Există variante mai subțiri ce pot fi

purtate în zilele ceva mai calde, cum ar fi în timpul toamnei sau al primăverii, însă, dacă vrei să te simți protejat de frig, poți opta și pentru variantele mai groase. Sunt geci bărbați care nu se demodează, sunt extrem de practice și de comode și își fac treaba excelent, aceea de a te proteja de frig. Aceste geci pot avea tehnologii, pot fi impermeabile sau rezistente la apă și vânt.

Toate aceste modele de geci bărbați vor fi la modă pentru o perioadă lungă de timp. Sunt versatile și practice și pot fi combinate în așa fel încât să obții acel stil personal. Cu siguranță trebuie să ai măcar două-trei modele.