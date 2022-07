Probele de rocă prelevate de Curiosity de pe Marte conțin un ingredient cheie al vieții

În timp ce examinau date vechi de opt ani de la roverul marțian Curiosity al NASA, oamenii de știință au făcut o nouă descoperire. Carbonul organic, un ingredient cheie al vieții, s-a dovedit a fi prezent în cantitate mare în rocile marțiene pe care roverul le-a scanat.

Deși carbonul organic ar putea proveni din surse fără viață, inclusiv din meteoriți și vulcani, oamenii de știință spun că ar putea fi și o dovadă în sprijinul teoriei conform căreia Marte ar fi putut fi plină de viață acum miliarde de ani, cu o atmosferă care să permită prezența unor râuri și oceane întregi. De fapt, nivelurile de carbon erau comparabile cu unele părți ale Pământului, se arată într-un raport publicat de Proceedings of the National Academy of Sciences și citat de Futurism.

„Am găsit cel puțin 200 până la 273 de părți pe milion de carbon organic", a declarat Jennifer Stern, de la Centrul Goddard Space Flight Center al NASA. „Acest lucru este comparabil sau chiar mai mult decât cantitatea găsită în rocile din locuri foarte puțin populate de pe Pământ, cum ar fi unele părți ale deșertului Atacama din America de Sud, și mai mult decât a fost detectat în meteoriții de pe Marte", a mai spus omul de știință.

Probele au fost prelevate din interiorul craterului Gale, un loc despre care se crede că ar fi un lac marțian antic. „Practic, această locație ar fi oferit un mediu locuibil pentru viață, dacă aceasta a fost vreodată prezentă", a mai spus Stern în comunicat. Este o descoperire fascinantă, care ar putea avea consecințe notabile pentru înțelegerea noastră privind viața străveche pe Planeta Roșie.