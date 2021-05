Procurorul Codrut Olaru, membru al CSM, ramane fara doctorat. CNATDCU a decis retragerea titlului de doctor pentru "plagiat grosier"

Procurorul Codrut Olaru, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ramane fara titlul de doctor in drept, dupa ce Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis ca teza acestuia este plagiata "grosier".

Olaru si-a sustinut public lucrarea stiintifica in 2013, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC), sub coordonarea actualului rector Tudorel Toader - fost ministru al Justitiei in perioada 2017-2019. Inainte inainte de sedinta Consiliului General al CNATDCU in care urma sa se decida mentinerea sau retragerea titlului sau de doctor, Codrut Olaru a incercat sa blocheze emiterea unui verdict printr-o actiune deschisa in instanta impotriva CNATDCU si a Ministerului Educatiei. Conform procedurilor, procurorul Codrut Olaru poate contesta decizia in termen de zece zile de la comunicarea acesteia, contestatia sa urmand a fi analizata de CNATDCU. In cazul in care contestatia e respinsa, retragerea titlului de doctor urmeaza a fi oficializata printr-un ordin al ministrului Educatiei.