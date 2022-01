"Profetul mincinos" își schimbă predica: "Mă tem că Omicron este un cal troian, un lup îmbrăcat în haine de oaie!"

După ce a bătut câmpii cu tot felul de predictii luate in serios de presa platita cu bani de la buget ca sa sustina vaccinare in masa, Profetul mincinos Octavian Jurma se teme că "Omicron nu este atât de blând cum pare."

"Specialistul in nimic", sau "Profetul mincinos", cum i se spune pe Facebook, deoarece nicio predictie de a lui nu s-a implinit (in ultimile sustinea ca Omicron o sa fie dominanta in Romania inainte de Craciun, sau ca o sa-i atace masiv doar pe nevaccinati, care o sa intre la ATI pe capete) iși schimba strategia fata de cei care-l asculta si pe care ii panicheaza contra-cost: "Mă tem că Omicron este un cal troian, un lup îmbrăcat în haine de oaie menit să ne facă să renunţăm la apărarea prin vaccin", afirmă falsul cercetator si statistician, fiind evident si pentru naivi deja ca "bate" spre un nou asalt spre centrele de vaccinare.

"Nu ştiu cum gândiţi voi, însă nimeni nu mă poate convinge ca e normal să avem copii în spitale şi centre de recuperare. Infectarea nu este niciodată mai buna decât vaccinarea", a mai afirmat medicul. Noi ne intrebam cat timp o sa-l mai bage lumea-n seama pe acest impostor, drept pentru care o sa ne facem datoria de a aduce in fata opiniei publice mereu "părerile" si "profetiile" acestui "specialist in nimic", poate pana la urma lumea va intelege de ce e promovat de presa pe bani grei orice opinie platita prin reclama mascata de catre companiile farmaceutice.