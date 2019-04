Proiectul lui Dragnea prin care vrea sa aduca aurul BNR in tara mai are un singur pas pana la adoptare

Proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate a primit raport favorabil si de la Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor.

Luni, proiectul a trecut si de Comisia Juridica. Initiativa mai are un singur pas de trecut pana la adoptare - dezbaterea in plenul Camerei Deputatilor. Pe ordinea de zi a sedintei de azi nu se afla si acest proiect, astfel ca cel mai probabil acest lucru se va intampla saptamana viitoare. Din proiect a fost eliminat azi punctul care prevedea ca BNR poate depozita aur in strainatate, dar nu mai mult de 5% din totalul rezervei.

"Am renuntat la acea propunere initiala, care spunea ca BNR poate sa depoziteze aurul in strainatate, dar nu mai mult de 5% din totalul rezervei de aur si exclusiv in scopul obtinerii de venituri. Pentru ca, pe de o parte, exista suspiciunea unei tangente a zonei de administrare, care revine exclusiv BNR si ar putea sa duca la discutii inutile legate de valoarea la care se raporteaza acesti 5%, intrucat totalul rezervei de aur, fiind constituit de BNR, bineinteles ca BNR ar putea sa modifice in mod constant valoarea totala si implicit cota de 5%", a explicat Nicolae, citat de Agerpres.

Propunerea BNR, asumata de USR, potrivit careia Parlamentul sa fie informat pentru aurul detinut in tezaur in tara sau depozitat in strainatate, a fost respinsa. Totodata, deputatii PSD-ALDE au respins si amendamentul USR care elimina articolul care restrange dreptul BNR de a detine aur in strainatate. Deputatul USR Cosette Chichirau spune insa ca repatrierea rezervelor de aur ale Romaniei ar elimina toate avantajele pe care le avem in prezent, fara sa aduca niciun fel de beneficiu.

"Scopul principal al rezervelor de aur din strainatate nu este acela de a produce venituri, ci de a constitui o garantie reala, verificata de terte parti, pentru capacitatea de plata a Romaniei. Creditorii externi pot verifica in orice moment, si mai ales in perioadele dificile din punct de vedere economic sau geopolitic, rezervele Romaniei. Rezervele de aur pot fi imediat transformate in valute, asigurand astfel o lichiditate ridicata si credibilitatea externa.

De asemenea, rezervele de aur detinute de Romania in strainatate asigura costuri reduse pentru imprumuturile externe si un rating favorabil. In orice caz, este incert cum aceste rezerve ar produce venituri daca ar fi detinute in Romania. Repatrierea rezervelor de aur ale Romaniei ar elimina toate avantajele curente fara a aduce niciun beneficiu," a declarat pentru Ziare.com deputatul USR Cosette Chichirau.

Amintim ca, la finalul lunii februarie, presedintele PSD Liviu Dragnea si senatorul Serban Nicolae au depus un proiect de lege care obliga Banca Nationala a Romaniei sa aduca in tara rezervele de aur care in prezent sunt pastrate in strainatate.

"Apreciem ca se poate modifica politica BNR privind constituirea si administrarea depozitelor de aur, detinute in tezaurul propriu sau in strainatate, ca parte a rezervelor constituite din aur si operatiuni externe. Din informariile detinute, in prezent, rezerva de aur constituita de BNR potrivit dispozitiilor legale, se gaseste in proportie de 65% in strainatate.

Pentru aceasta cantitate de aur BNR nu mai realizeaza niciun fel de venituri ci, dimpotriva, achita contravaloarea costurilor de depozitare. Nimic din situatia economica a Romaniei nu mai justifica pastrarea unei asemenea cantitati de aur ca rezerva in strainatate, cu costurile aferente, deloc de neglijat, in conditiile in care aceasta rezerva poate fi pastrata si suplimentata, in mod corespunzator, in depozite in tara", arata cei doi in expunerea de motive.

Serban Nicolae: Dumneavoastra va tineti bijuteriile la vecini?

Ulerior, senatorul Serban Nicolae a incercat sa explice de ce a depus proiectul de lege. Astfel, intrebat de ce este necesar sa repatriem aurul, senatorul PSD a dat o explicatie putin stranie: "Dumneavoastra va tineti bijuteriile la vecini? De exemplu, asa cum dumneavoastra va tineti bijuteriile acasa, nu le tineti la vecini si nici nu platiti chirie ca sa vi le tina vecinii, eu cred ca suntem in situatia in care Romania isi poate permite sa isi tina rezerva de aur in propriul teritoriu, in conditii de siguranta, sa nu mai plateasca chirie pentru asa ceva".

Nici in ceea ce priveste modul de utilizare a acestei rezerve de aur, dupa ce va ajunge in tara, Serban Nicolae nu a dat explicatii foarte clare. "Banca Nationala a Romaniei poate sa utilizeze aceasta rezerva, atunci cand este cazul, pentru asigurarea acelor operatiuni financiare specifice. Asa cum face de altfel si cu rezerva valutara", a spus social-democratul. Insa cand a fost intrebat ce inseamna "operatiuni financiare specificice", senatorul a evitat sa raspunda.