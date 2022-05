Protest împotriva cenzurii: De Ziua Libertății Presei, Romeo Couți renunță la emisiunea sa de la TVR!

Producătorul TVR Cluj Romeo Couți a anunțat azi că renunță la emisiunea sa „Top Fake-News. Pandemia din umbră", în urma sancțiunilor nejustificate din partea CNA și a cenzurării operate din partea conducerii TVR. Acesta a postat următorul mesaj:

"Ziua libertății, fără libertate!

Miliția Presei, Ministerul Adevărului, Cenzură, Control, Amendă sunt noțiunile care compun acum noua limbă a libertății de exprimare. Am refuzat să învăț alfabetul cenzurii și am plătit.

Să nu uităm totuși că orice om are dreptul să-și riște libertatea, pentru a o păstra!

De ziua libertății presei, Cozmin Gușă a anunțat producătorii programului Top fake news, pandemia din umbră, că renunță la colaborarea pro bono cu TVR Cluj. Decizia a luat-o după ce două ediții la care a fost invitat au fost suspendate de la difuzare fără explicații prealabile."