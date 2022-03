Răzvan Dumitrescu: "Știați ca 45% din PIB-ul Rusiei era făcut de opt familii strâns legate de KGB?"

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu susține că Occidentul dă dovadă de duplicitate atunci când se pretinde uimit de acțiunile Rusiei din Ucraina. Dumitrescu spune că SUA și Rusia au o lungă istorie diplomatică și spune că marii lideri ai lumii știu că întreaga putere financiară a Rusiei are legături strânse cu KGB.

"Chiar nu stia OCCIDENTUL cine e PUTIN? Nu stia George Bush care a chefuit cu stapanul Rusiei la Soci sau cand l-a primit pe Putin la ferma sa din Texas? Cum ar fi sa nu fi stiut liderii din Vest cu cine au de-a face dar in schimb toata lumea sa stie despre ce e vorba? In ce consta puterea lui Putin, ce mod de a face "business"are si ce rol joaca oligarhii? Stiati ca 45% din PIB-ul Rusiei era facut de 8 familii strans legate de KGB? Stiau vesticii ca Rusia nu e un stat cu un serviciu secret ci este UN SERVICIU SECRET CARE ARE UN STAT? Ce anume i-a... "adormit" vreme de 24 de ani pe liderii democrati?", scrie Răzvan Dumitrescu pe Facebook.