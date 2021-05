Raed Arafat ascunde eșecul campaniei de vaccinare: "30% din populatia tarii pentru revenirea la normalitate" in loc de 60%!

Raed Arafat e pus in fata esecului campaniei de vaccinare. Dupa ce au fost vaccinati cei care doreau cu disperare acest lucru, acum autoritatile se confrunta cu un masiv refuz al populatiei de a se imuniza, mai ales dupa scandalul AstraZeneca si efectele adverse ale vaccinurilor. Initial se vorbea despre imunizarea generala la 70% din populatie, apoi procentul a scazut la 60%, ulterior la 50%, acum a ajuns la 30%, suficient "pentru revenirea la normalitate".

Secretarul de stat a explicat luni seara, 3 mai, intr-o emisiune televizata care este conditia pentru revenirea la normalitate. Arafat a mai aratat ca in tarile in care s-a ajuns la o vaccinare de 30 % au fost luate masuri de relaxare si s-a putut reveni la o "normalitate" controlata. Acum, autoritatile considera ca daca se vor vaccina 5 milioane de romani, indiferent ca au avut sau nu Covid-19 atunci, impreuna cu cei care au fost aproximati ca au avut boala sub toate formele (asimptomatic, usoara, medie, medie-severa) se ajunge la un 10 milioane de persoane, respectiv 60%, ceea ce "ar fi suficient pentru o 'imunizare de turma' conform a ceea ce spun expertizele internationale", sunt de parere cei din Ministerul Sanatatii, care in acest fel, alaturi de Raed Arafat, mascheaza un esec evident al campaniei de vaccinare care ar fi trebuit sa conduca la imunizarea prin ser pana in septembrie 2021 a 70% din populatie, dupa cum a afirmat initial Klaus Iohannis.

"In primul rand redeschidem si relaxam cu conditia cresterii procentului celor vaccinati. Deci noi mergem pe o campanie de vaccinare pe care am dori sa se vaccineze cat mai multi, paralel cu cresterea numarului vaccinatilor se poate vorbi de masuri de relaxare treptat. Asta este ceea ce se doreste pe baza experientei si din alte tari care intr-adevar dupa ce au vaccinat un procent semnificativ din populatie si aici vorbim deja de 30% sau peste 30%, vorbim de cifre care ajung la cifre de 50% din populatia atunci s-a vazut impactul si reducerea transmiterii si posibilitatea de revenirea la normalitate. In acest moment din ce stiu, avem 10% din populatie vaccinata cu ambele doze si inca un procent vaccinat cu o singura doza care asteapta sa se vaccineze cu urmatoarea doza", a declarat Raed Arafat.

"Am cerut de la institutiile abilitate numarul cetatenilor romani. Cifra primita este de aproximativ 19,2 milioane. Daca scoatem copiii, care nu pot fi vaccinati, avem grosso modo 15 milioane de adulti, din care targetul nostru pentru iunie reprezinta aproximativ 30%, adica 5 milioane", a explicat si Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. "Un maraton de vaccinare incepe, marti, in centre ale Ministerului Apararii din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara, unde oamenii se pot prezenta fara programare, pentru a li se administra vaccin anti-COVID. Aceasta campanie se desfasoara 24/24 de ore, pana in 11 mai. Totodata, marti incepe vaccinarea in cabinetele a peste 3.000 de medici de familie, care si-a aratat disponibilitatea de a administra serul Johnson & Johnson persoanelor care doresc.", a mai adaugat Raed Arafat.