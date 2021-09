Rafila acuzat de minciună sfruntată pe tema vaccinarii si dezinformare in masa!

Prezenta in cadrul emisiunii "Subiectiv", moderata de Razvan Dumitrescu la postul TV Antena 3, medicul Monica Pop l-a acuzat pe Alexandru Rafila, expertul Romaniei in cadrul OMS, dar si deputat PSD, de minciuna si dezinformare in masa:

"Intr-o pauza publicitara de la o emisiune a lui Mihai Gadea, medicul Adina Alberts l-a intrebat pe Alexandru Rafila, si el invitat in emisiune, daca Monica Pop trebuie sa se vaccineze avand in vedere ca a avut mai multe operatii si e in tratament pentru cancer de colon. Rafila a zis ca 'fireste ca nu trebuie sa se vaccineze'. Mihai Gadea, care auzise raspunsul, dupa reluarea emisiunii l-a intrebat in direct pe Alexandru Rafila despre cazul meu si daca eu trebuie sa ma vaccinez, ca sa stie si alti romani care s-ar afla in aceeasi situatie. Rafila a raspuns de data asta, pe post, fara sa clipeasca: 'da, trebuie sa se vaccineze!'. Deci eu cu asta va spun despre dubla masura cu care actioneaza...", a relatat medicul Monica Pop.