RAPORT: 46 de noi droguri puternice aparute in pandemie. Cum s-au adaptat traficantii la restrictiile de calatorie

Pandemia a intensificat dematerializarea traficului si a livrarii stupefiantelor la consumatori, in Europa, unde sunt disponibile la scara ampla droguri tot mai puternice, avertizeaza Observatorul european al drogurilor si toxicomaniilor (OEDT) in raportul sau anual.

Asa se face ca, un drog precum canabisul ramane utilizat la cote inalte, dar consumul de THC (substanta psihoactiva - tetrahidrocanabinol) este in crestere. Autoritatile sanitare avertizeaza asupra canabisului adulterat cu canabinoizi sintetici foarte puternici.

Capturile de cocaine inregistrate trag un semnal de alarma asupra potentialului de crestere a prejudiciilor asupra sanatatii. Un numar record de 213 de tone au fost confiscate in 2019 (in crestere fata de 177 de tone in 2018). Puritatea cocainei a crescut si tot mai multi oameni intra in tratament pentru prima data. Datele preliminare privind confiscarea in 2020 sugereaza ca disponibilitatea nu a scazut in cazul pandemiei.

Cererea stabila de amfetamina face rentabila productia interna in apropierea consumatorilor, se mai arata in raport. Pe langa dezmembrarea instalatiilor de productie in 2019, in UE au fost confiscate si substante chimice utilizate pentru fabricarea amfetaminei, inclusiv 14.500 litri de BMK si 31 de tone de MAPA (fata de 7 tone in 2018).

Productia si traficul de metanfetamina evidentiaza potentialul de utilizare sporita in Europa. Atat instalatiile de productie la scara larga, cat si cele mici sunt detectate in Europa, iar cantitati mari de droguri sunt transbordate prin UE pe alte piete.

De asemenea, exista riscuri pentru sanatate prin furnizarea de produse MDMA de inalta rezistenta. Pe langa cresterea continutului mediu de MDMA din tablete si puritatea pulberilor, sunt detectate si produse cu niveluri foarte ridicate de MDMA. Datele preliminare din 2020 sugereaza ca a existat un interes mai mic pentru acest medicament in perioadele de blocare.

Potrivit raportului, continua sa apara noi substante psihoactive puternice daunatoare. Printre acestea se numara noi canabinoizi sintetici si noi opioide sintetice. Un total de 46 de noi substante psihoactive (NPS) au fost raportate pentru prima data in Europa in 2020, aducand numarul total monitorizat de OEDT la 830.

Medicamentele mai putin frecvente reprezinta provocari tot mai mari pentru sanatatea public. Aceste medicamente includ halucinogene, ketamina si GHB. In mod ingrijorator, modelele intensive de utilizare sunt raportate in unele setari.

Capturile mari de heroina semnaleaza potentialul de utilizare si daune sporite. Volumele mari de heroina sunt inca confiscate in UE (7,9 tone in 2019), ridicand ingrijorari cu privire la posibilul impact asupra nivelurilor de utilizare.

Grupurile de criminalitate organizata intensifica productia ilegala de droguri in Europa - Un total de 370 de laboratoare ilegale au fost demontate in 2019.

Infractiunile in materie de droguri cresc, predominand detinerea si aprovizionarea cu cannabis, astfel ca se estimeaza ca 1,5 milioane de infractiuni in materie de droguri au fost raportate in UE in 2019; 82% au fost legate de utilizare sau detinere pentru uz personal.

"Piata narcoticelor este extrem de dinamica si rezilienta, nu a avut de suferit in profunzime, in pofida carantinei", a rezumat Alexis Goosdeel, directorul observatorului.

In pofida unor penurii locale si temporare, traficantii au dat dovada de adaptabilitate si, in fata restrictiilor si a inchiderii frontierelor, au recurs in mai mare masura la transportul maritim si mai putin la "carausii" care transporta de regula cantitati mici de droguri cu avionul.

Si intreruperea vietii de noapte a provocat unele schimbari. Interesul pentru MDMA, principiul activ al ecstasy, folosit frecvent in context "festiv", a scazut temporar pe parcursul perioadelor de carantina.

Autorii raportului sunt in schimb preocupati de o crestere a consumului de benzodiazepine, folosite in medicina ca anxiolitice si imitate de unele droguri de sinteza, ceea ce ar putea reflecta "probleme de sanatate mintala antrenate de pandemie".

Totodata, potrivit raportului, pandemia a avut un efect de "sabie cu doua taisuri" in randul europenilor, utilizatorii ocazionali avand tendinta sa scada consumul, iar cei care le consumau in mod regulat l-au crescut.

Raportul evoca de asemenea riscurile unui "efect de hiperdisponibilitate a tuturor drogurilor" in Europa, cei mai afectati fiind tinerii si cei aflati in situatii precare. Potrivit lui Goosdeel, pe termen lung, criza nascuta de COVID-19 ar putea favoriza consumul si i-ar putea impinge pe unii la trafic de droguri.

Pe langa efectele pandemiei, OEDT atrage atentia asupra evolutiilor de pe piata canabisului, care ramane de departe cel mai utilizat drog din Europa, cu peste 22 de milioane de consumatori anuali la categoria de varsta 15-64 de ani.