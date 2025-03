Răspunsul la poate cea mai mare întrebare din istoria umanității ar putea fi aflat în doar câțiva ani

Laura Vicol și Sorin Grindeanu se iubesc și ar urma sa se casatoreasca in toamna! Unde ar vrea cei doi sa petreaca dupa ce ar spune marele „da"?

Politicile protectioniste ale Casei Albe risca sa loveasca mai puternic economia Statelor Unite decat pe cea a Europei in perioada imediat urmatoare.

Descoperiri arheologice recente in anticul oraș Megiddo din Israel, identificat in tradiția biblica drept locul bataliei finale de la Armaghedon, aduc

Exista viața dincolo de granițele sistemului nostru solar? Raspunsul la aceasta intrebare ar putea veni in doar cațiva ani, grație ELT (Extremely Larg

Revolta in mediul online și in zona creștina, dupa ce au aparut imagini din timpul spectacolului „Proorocul Ilie", pusa in scena la Teatrul Nați