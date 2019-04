Rasturnare de situatie in municipiul Iasi. Ii vizeaza pe toti soferii. Cand vor disparea cu adevarat...

Iesenii care au autoturisme cu grad ridicat de poluare pot rasufla usurati. Sefii administratiei iesene au aratat ca nicio o masina nu va disparea prea curand de pe strazile orasului, asa cum s-a vehiculat in ultimele zile in urma publicarii unui proiect de hotarare care a alarmat soferii din municipiu.

Zeci de mii de soferi riscau sa nu mai poata circula cu masinile prin oras in timpul zilei daca municipalitatea punea in aplicare un proiect de hotarare prin care va reglementa circulatia autoturismelor cu norme de poluare ridicate. Zilele trecute, municipalitatea a emis un proiect de hotarare prin care prevedea interzicerea circulatiei in oras intre orele 6:00 si 22:00 a autoturismelor cu normele Euro 3 si sub acestea, dar si a celor Euro 4 si Euro 5. Decizia a starnit panica printre conducatorii auto, nemultumiti ca vor trebui sa renunte rapid la masinile pe care le au. Lucrurile par insa ca s-au schimbat radical, iar masura nu-i va afecta pe toti soferii. Cu alte cuvinte, proiectul va intra in vigoare etapizat.

In oras circula aproape 117 mii de autoturisme inmatriculate pe Iasi, la care se adauga alte aproximativ 25.000 inmatriculate in judetele invecinate. Vizati sunt insa cei care au autoturisme cu normele de poluare pana in Euro 3, adica peste 40 de mii de conducatori auto din municipiu. Pentru a lamuri situatia, sefii administratiei iesene au explicat cum va intra in vigoare proiectul de hotarare. Edilul Mihai Chirica a explicat clar ca proiectul prevede limitarea circulatiei masinilor cu norma sub Euro 3 inclusiv, proiect care intra in vigoare abia din anul 2021. Primarul a mai spus ca nici nu poate fi vorba prea curand de autoturismele cu Euro 4 si Euro 5, astfel incat soferii pot sta linistiti.

"A fost o neintelegere si din punct de vedere al comunicarii. Este un proiect despre care se discuta de mai multa vreme. Ideea este aceea de a interzice pana la Euro 3 in doua etape, nicidecum Euro 4 sau Euro 5. Foarte multa populatie are autoturisme Euro 4 sau Euro 5. Noi stim statistica, proiectul de hotarare publicat a fost facut cu multe luni in urma. Nu poti sa scoti din functiune Euro 4 sau Euro 5 inca. Poluarea majora nu o fac masinile Euro 4 si Euro 5. O faca masinile pana la Euro 3 inclusiv. Am avut doua proiecte de hotarare. Unul a vizat accesul pe timp de seara si interzicerea intre orele 6:00 si 20:00 si unul era legat de masinile Euro 3 pana in 2021-2022, nicidecum de cele Euro 4 si Euro 5. Masinile cu norma pana la Euro 3 trebuie scoase pentru ca au un aport de noxe in atmosfera foarte mare", a mentionat edilul Mihai Chirica.

Primaria nu va reduce doar numarul masinilor poluate pe strazile din oras. Pe langa acest proiect, sefii administratiei iesene au initiat o alta procedura cu o valoare de peste 12,5 milioane de euro. Este vorba de alocarea a 25 de mii de vouchere a cate 500 de euro fiecare, pentru cei care au masini mai vechi de zece ani si care vor sa renunte la acestea. Pentru a reduce gradul de poluare din municipiu, cei din primarie au aratat ca vor initia o serie de discutii cu mai multi specialisti de mediu. In ultima vreme au aparut o serie de fluctuatii la statiile de masurare a aerului din oras, iar Primaria spera ca acest lucru sa se lamureasca.

"Fac apel la adevaratii specialisti din domeniul protectiei mediului sa explice aceste fluctuatii bizare ale parametrilor de poluare a aerului. Deoarece tine de domeniul evidentei faptul ca, în acest caz, vântul a jucat un rol important în determinarea unui anumit grad de poluare, îi întreb pe adevaratii specialisti daca nu cumva Iasul însusi este mai degraba o victima a circumstantelor. Fara a nega sau minimaliza problemele de mediu ale orasului nostru, devine tot mai clar faptul ca situatia nu este deloc atât de neagra cum este prezentata de regula de tot felul de nepriceputi. Noi, la fel ca specialistii europeni, am identificat cauzele principale ale poluarii din municipiul Iasi: gazele de esapament si particulele în suspensie rezultate în urma traficului auto, precum si emisiile sistemelor individuale de încalzire a locuintelor. În acelasi timp, îi asiguram pe ieseni ca Primaria are un plan foarte clar de masuri de combatere a poluarii care a început sa fie deja pus în aplicare. Cu ajutorul iesenilor si al specialistilor adevarati, sunt convins ca acest plan se va bucura de succesul scontat", a mentionat primarul Mihai Chirica.