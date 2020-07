Razboi intre specialisti! Serban Bubenek il ataca pe Adrian Streinu-Cercel pentru o serie de ilegalitati de la ATI "Matei Bals" dar si generalizarea acestor fapte in toata tara

Societatea Romana de Anestezie si Terapie Intensiva (SRATI), condusa de Prof. Dr. Serban Bubenek, protesteaza impotriva detasarilor si voluntariatelor in cadrul ATI, mutarea medicilor si asistentelor catre sectia de Terapie Intensiva a Spitalului "Matei Bals" din Bucuresti, condus de Adrian Streinu Cercel, motivand, intre altele, ca sefa de la ATI a acestui spital ocupa postul ilegal si nu are competente in domeniu.

O acuzatie foarte grava, tinand cont de faptul ca Dr. Doina Iovanescu ocupa acest post prin delegare de mai bine de 10 ani, iar specialistii in domeniu, ca si societatea romaneasca a ATI contesta acest fapt, cu atat mai mult cu cat e vorba despre pandemia de coronavirus, iar numarul persoanelor infectate si internate in spitale creste, mai ales in cazurile grave de la Terapie Intensiva. La fel, este vorba si despre Dr. Monica Lumioas, despre care ziarul nostru a relatat intr-o ancheta legata de ilegalitatile de la ATI - Matei Bals.

Chestiunea in sine nu este intalnita numai la "Matei Bals" din Capitala. Ziuanews a mai semnalat o situatie similara la ATI, vizavi de detasari si delegari, si la Spitalul MAI "Gerota", acolo unde a fost un focar de coronavirus, care nu a infectat numai pacientii internati, dar si numeroase cadre medicale. De altfel, la inceputul protestului SRATI vorbeste despre generalizarea acestor cazuri in mai multe spitale, protestand impotriva acestui fapt, cazul "Matei Bals" fiind relatat punctual.

PROTEST

Stimate Domnule Secretar de Stat

București, 22.07.2020

Dorim să Vă informăm asupra faptului că drept urmare a adresei DSU Nr. 4644485/RA/ 20.07.2020 prin care ați solicitat sprijinul SRATI pentru organizarea Registrului Național al Voluntarilor în vederea detașării personalului medical specializat, pe perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, în spitalele cu deficit de personal, am dispus următoarele:

1. Afișarea pe site-ul SRATI ( www.srati.ro) începând cu seara zilei de 22.07.2020 a APELULUI SRATI către toți colegii medici și asistente ATI din România de a completa Formularul Voluntari ATI 2020 în scopul a deveni Voluntari la dispoziția MS și DSU.

2. Afișarea pe site-ul SRATI ( www.srati.ro) începând cu seara zilei de 22.07.2020 a Formularul Voluntari ATI 2020, inclusiv a instrucțiunilor de completare și trimitere la adresa de mail mihai.stefan@dsu.mai.gov.ro

3. Trimiterea de mailuri care conțin cele 2 documente mai sus menționate către toată baza de date a SRATI.

În același timp, PROTESTĂM ȘI NE OPUNEM ENERGIC împotriva oricărei viitoare forme de detașare (voluntară sau nu) a personalului de specialitate ATI (medici și asistente) în secția ATI a Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș!

Motivul este unul simplu și cunoscut și Dumneavoastră și Ministerului Sănătății: de peste 11 ani, ca urmare a abuzului de puterea a Prof.dr. Adrian-Streinu-Cercel, secția ATI de la IBI Matei Balș este condusă ilegal (cu delegație) de către dr.Doina Iovănescu - medic primar de boli infecțioase, fără nici un fel de expertiză în specialitatea ATI!

Un ultim Memoriu al SRATI a fost depus la cabinetul Ministrului Sănătății dl.dr.Nelu Tătaru cu Nr. 2606/19.05.2020.

În respectivul Memoriu care dincolo de demascarea ilegalității promovării și adoptării "Ordinului Ministrului Sănătății nr 489 / 2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și re-emergente (AP-IE/RE)" de către fostul Ministru V.Costache în complicitate cu Prof.Streinu-Cercel, ceream textual:

1. Trimiterea unei echipe de control la Institutul Matei Balș care să elucideze motivul pentru care Prof.Streinu-Cercel nu a aplicat niciodată dispozițiile OM 1500/2009 prin care secția ATI din Institut trebuia condusă de un medic de specialitate ATI. Menționăm că în peste 11 ani conducerea Institutului Matei Balș nu a organizat nici un astfel de concurs, nici nu a dat delegație de șef de secție unui medic ATI, secția ATI fiind condusă și acum de un medic șef de secție infecționist (Dr.Doina Iovănescu) care încasează și sporul de ATI și pe cel de șef de secție, ilegal de peste 10 ani!

2. Modificarea de urgență a OM 489 /2020 în conformitate cu materialul depus la cabinetul Dvs.

3. Trimiterea unei echipe de control la Institutul Matei Balș care să controleze modul în care s-a gestionat aprovizionarea cu medicamentlee antivirale cuprinse în OM 487 /2020 a secțiilor ATI. Avem semnale că există pacienți care au decedat în secțiile ATI cu boală COVID-19 și nu au primit nici un fel de medicație antivirală. Și MS a dat prin OM 489 pentru AP-IERE 140.587.000 lei (aproximativ 16.500.000 Euro).

Situația, în care în România anului 2020, o secție ATI este condusă de un medic fără nici un fel de pregătire/calificare/ competență/ atestare în specialitatea ATI (anume Dr.Doina Iovănescu medic cu specialitatea boli infecțiose) încalcă grosolan NU numai prevederile OM nr. 1500 /2009 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Activității ATI în România ci și pe cele ale OM nr. 398 / 2019 privind aprobarea Ghidului privind Siguranța pacientului în anestezie-terapie intensivă! În scurte cuvinte, este de netolerat! Desigur că încă așteptăm ca Ministerul Sănătății să ia măsurile care se impun.

Pe de altă parte NU va fi acceptată detașarea și subordonarea unor medici rezidenți-specialiști- primari ATI și nici a asistentelor ATI într-o secție ATI condusă ilegal prin abuz și impostură medicală deoarece nu acceptăm să fim părtași la compromiterea siguranței pacienților dar și a personalului detașat.

Vă facem cunoscut că în eventualitatea în care se vor face totuși detașări ale personalului ATI în secția ATI a IBI Matei Balș înainte de demiterea Dr.Doina Iovănescu și numirea cu delegație ca șef secție ATI a unui medic ATI din cei care lucrează în acea secție, SRATI se va adresa de urgență Procuraturii, Instanțelor Judecătorești, Avocatului Poporului, Asociațiilor de Protecție a Pacienților și mass-mediei.

În speranța unei rezolvări rapide și în conformitate cu legea a situației sus-menționate,În numele Senatului SRATI:

PREȘEDINTE SRATI: PROF. DR. ȘERBAN BUBENEK

VICE-PREȘEDINTE SRATI: PROF. DR. DOREL SĂNDESC