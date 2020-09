"Razboiul" romano-maghiar din Piatra Secuiului. Cum au ajuns doua borne topografice sa fie vopsite alternativ in culorile nationale ale Romaniei si Ungariei

Piatra Secuiului de la Rimetea, o localitate turistica cunoscuta din Alba, este de aproape 10 ani terenul unei dispute de la distanta intre romani si maghiari.

Doua borne topografice din beton, amplasate pe masivul de peste 1.200 de metri altitudine, sunt vopsite periodic, fie in culorile steagului Romaniei - rosu, galben si albastru, fie in cele ale drepelului Ungariei - rosu, alb si verde. Bornele reprezinta limita dintre comunele Rimetea (Alba) si Moldovenesti (Cluj), ambele cu populatie majoritara de etnie maghiara.

"Razboiul" devine vizibil vara cand masivul Piatra Secuiului este escaladat de mii de turisti. Acestia fotografiaza sau se pozeaza cu bornele care, de la o saptamana la alta, au culori diferite, reprezentand drepelele celor doua tari. Marti, 1 septembrie 2020, bornele sunt vopsite in rosu, galben si albastru, dar in urma cu cateva zile erau colorate in culorile nationale maghiare.

Turistii obisnuiesc sa scrie mesaje in limba romana sau maghiara atunci cand bornele sunt vopsite in culorile drapelelor uneia dintre cele doua tari. Competitia nu deranjeaza pe nimeni si a devenit un fel de disputa intre cei care urca pe munte pentru a le revopsi in culorile celor doua tari. Nimeni nu s-a gandit, insa, sa vopseasca o borna in culorile nationale ale Romaniei si cealalta in culorile drapelului Ungariei.

Piatra Secuiului este situata intr-o zona cu potential turistic urias, la 24 km de Aiud, la 7 km de Buru, la 25 km de Cheile Turzii si la 28 km de Turda. Muntele este un masiv calcaros, golas si alungit, impartit in doua parti de o prapastie. Partea nordica a masivului, mai scunda, poarta si numele de "Coltii Trascaului" si adaposteste ruinele unei fortarete medievale.

Zeci de mii de turisti, majoritatea maghiari, viziteaza in fiecare an comuna Rimetea si localitatea componenta, Coltesti. Potrivit unei legende locale, denumirea de "Piatra Secuiului" provine de la faptul ca, in secolul al XIII-lea, secuii din sat s-au refugiat intr-o pestera din munte pentru a scapa de asediul tatarilor.

Parcurgerea traseului turistic din centrul comunei si pana in varful masivului, marcat cu cruce albastra, dureaza o ora si jumatate, in timp ce coborarea se face intr-o ora. Traseul este destul de dificil, pentru ca panta este abrupta, dar efortul merita. Peisajul este spectaculos si incantator.