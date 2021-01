Remus Mihalcea catre Vlad Voiculescu dupa incendiul de la Matei Bals: "Pentru ce mai ocupați fotoliul ministerial?! DEMISIA!"

Remus Mihalcea, fostul manager al Spitalului Colentina, are o postare pe Facebook in care ii adreseaza mai multe chestiuni ministrului Vlad Voiculescu, legat de incendiul de la "Matei Bals" din Bucuresti, soldat cu 5 morti (pana la ora la care scriem acest text):

"Domnule ministru Voiculescu, sper că nu veți trata această tragedie precum cea de la Colectiv, cu camere de luat vederi după dumneavoastră pentru a turna încă un film de succes care să vă aducă într-o funcție înaltă, ci ca un adevărat conducător al sănătății din România. Sper că veți putea vorbi dumneavoastră, de data aceasta, și nu purtătorii de cuvânt, altminteri pentru ce mai ocupați fotoliul ministerial?!

De asemenea, sper, în numele decenței, să nu începeți sa învinuiți sistemul, pe Nelu Tătaru, cadrele medicale, natura sau mai știu eu ce pentru aceasta tragedie, pentru că nu asta face un om responsabil și un lider veritabil. Căci, aș dori să vă reamintesc faptul că dumneavoastră sunteți conducătorul și dă cam prost, domnule Voiculescu, să aruncați cu noroi in propria ogradă. Nu pot să uit cum vă plângeați în campania electorală că sunteți blocați pe Facebook și că ceilalți bagă bani masiv în sponsorizarea mesajelor! Un scurt reminder pentru dumneavoastră: ați cheltuit 3000 de lei pentru a sponsoriza pe Facebook minciuni legate de persoana mea în vremea când ocupam poziția de manager al spitalului clinic Colentina. Țipați ca din gură de șarpe că se fac renovări cu nu știu ce firme aservite PSD, pentru a căpăta un vot în plus de la oameni și a va cocoța in fruntea Ministerului Sănătății.

Dar ce nu știați dumneavoastră, domnule Vlad Voiculescu, poate pentru că nu sunteți medic, este că acea clădire ce a intrat în renovare, data din jurul anilor ‘50, avea câte un grup sanitar per etaj, fără circuite, instalații mai vechi ca vârsta mea și a dumneavoastră și era o urgență în a fi reabilitată atâta timp cât tratam pacienți covid la capacitate maximă. Nu știu dacă știți cum este sa nu dormi noaptea pentru că ești avertizat în legătură cu suprasolicitarea instalațiilor electrice și a consumului de oxigen! Nu, nu știu dacă aveți idee cum este să conduci cu adevărat ceva, prin forțele proprii, căci observ cu stupoare cum dumneavoastră dați mereu cuvântul consilierilor!!! Am o explicație pentru asta: nu sunteți MEDIC.

După cum am observat cu toții, în ultima vreme v-ați concentrat pe două lucruri: să amendați medici (vezi cazul medicului de la Rădăuți sancționat de DSP la SOLICITAREA ministrului sănătății, pentru că a ales să nu arunce vaccinurile și să vaccineze peste numărul de vaccinări) și să distrugeți buna reputație a CNCAV doar pentru că nu suportați oamenii competenți și puternici! Mă aștept ca și de data aceasta să vă urcați pe cadavre, însă, poate veți aplica ceea ce ați solicitat, de exemplu, ministrului Tătaru, după incendiul de la Piatra Neamț - DEMISIA! Rezolvarea trebuie să vina repede prin finanțarea de către autorități a construirii de noi capacitați medicale dar în liniște, fără a mai fi amenințate și linșate mediatic de dumneavoastră prin intermediul instituțiilor de presă care vă slugăresc."