Revista Nature: Nu carnea de sarpe este sursa virusului mortal din China, asa cum se credea. Care este noua ipoteza

Un articol publicat de revista Nature pune la indoiala faptul ca noul virus mortal din China ar fi fost raspandit prin consumul de carne de sarpe, asa cum au stabilit medicii chinezi, si arata ca, potrivit unor studii de la Universitatea din Glasgow, coronavirusul nu ar fi putut proveni decat de la mamifere si pasari.

De la declansarea epidemiei in China oameni de stiinta au incercat sa depisteze de la ce animal provine virusul. Specialistii din China au publicat recent un studiu in care spun ca au gasit sursa: serpii.

Insa alte cercetari spun ca nu exista nicio dovada ca virusuri precum cel aflat in spatele gripei din China ar putea proveni de la alte specii decat mamifere si pasari.

"Nu sunt dovezi ca serpii ar fi cauza", a afirmat David Robertson, virusolog la Universitatea din Glasgow, Marea Britanie.

Agentul patogen responsabil pentru epidemie face parte dintr-o familie numita coronavirus, care include sindromul acut respirator (SARS) si sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS), precum si cele care provoaca gripe obisnuite.

Ultimul aparut - cunoscut drept 2019-nCoV - este cel mai probabil legat de SARS si de lilieci. Dar acestea pot imbolnavi si alte animale si astfel sa ajunga la om. Multi cercetatori sustin ca un animal necunoscut inca a transmis 2019-nCoV oamenilor intr-o piata de fructe de mare din Wuhan, unde de altfel au aparut primele cazuri de imbolnaviri in decembrie.

"Gazda intermediara a virusului este piesa care lipseste din acest puzzle: cum au fost infectati acesti oameni?", spune Robertson.

Potrivit articolului din Nature, chinezii au efectuat mai multe teste pe animale, incluzand arici, pangolini, lilieci, pui de gaina, oameni si serpi, concluzia fiind ca potrivirea genetica pentru transmiterea virusului a fost evidentiata in cazul celor din urma.

"Nu au nicio dovada ca serpii au fost infectati cu acest virus si ca au devenit gazda", spune si virusologul Paulo Eduardo Brandao de la Universitatea din Sao Paulo care cerceteaza daca este intr-adevar vorba de serpi, adaugand ca "nu exista dovezi ca infectiile de tip coronavirus sunt purtate de altcineva decat de mamifere si pasari".

Cui Jie, virusolog la Institutul Pasteur din Shanghai, sustine ca un mamifer este, cel mai probabil, sursa virusului. Ela facut parte din echipa care a depistat ca virusurile SARS provin de la liliecii dintr-o pestera aflata in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei in 2017.

SARS si 2019-nCoV fac parte dintr-o subgrupa numita betacoronavirus. Cercetarile efectuate in 2002-2003 in timpul epidemiei SARS au aratat ca astfel de infectii apar doar la mamifere. "Cu siguranta 2019-nCoV este un virus provenit de la mamifere", afirma Cui.

Maladia cauzata de acest coronavirus aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a provocat moartea a 41 de persoane in tara, iar numarul celor contaminati a crescut la 1.300, au precizat sambata autoritatile locale.

In strainatate, un al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in Statele Unite si trei cazuri confirmate si spitalizate in Franta, acestea fiind primele din Europa.