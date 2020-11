Revoltată dupa ce Klaus Iohannis a promulgat o lege mai favorabila pentru inculpatii infractiunilor de trafic de minori si pornografie infantila

125 de ONG-uri au trimis Guvernului Orban o scrisoare in care si-au exprimat nemultumirea ca, desi Romania se confrunta cu o problema majora in privinta traficarii copiilor, presedintele Klaus Iohannis a promulgat o lege mai favorabila pentru inculpatii infractiunilor de trafic de minori si pornografie infantila.

Mai exact, organizatiile au criticat faptul ca noua lege, in forma promulgata de seful statului, elimina nejustificat din cuprinsul art. 154 alin.(4) al Codului penal referirile la trafic de minori si pornografie infantila.

Art. 154 (4) - forma in vigoare inainte de promulgarea legii:

"(4) In cazul infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale, al celor de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile, precum si al infractiunii de pornografie infantila, savarsite fata de un minor, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care acesta a devenit major."

Art. 154 (4) - forma modificata de legea promulgata de Presedinte:

"(4) Cu exceptia infractiunilor prevazute la art.218 [violul] si 220 [act sexual cu un minor], in cazul infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale, savarsite fata de un minor, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care acesta a devenit major. Daca minorul a decedat inainte de implinirea majoratului, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data decesului."

De asemenea, semnatarii scrisorii atrag atentia premierului Ludovic Orban ca Guvernul a blocat un proiect de lege initiat de Parlament de senatorul Vlad Alexandrescu care aduce modificari considerabile pentru imbunatatirea legislatiei in materie de combatere a traficului de persoane si a traficului de copii, care a obtinut avizele necesare de la autoritatile competente.

"Propunerea legislativa pe care am initiat-o si care aduce modificari Codului Penal in materia combaterii traficului de persoane si a exploatarii minorilor este blocata de catre Guvernul Romaniei. Desi autoritatile competente, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic si social, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati a Senatului, au avizat favorabil aceasta lege, punctul de vedere al Guvernului intarzie nejustificat de mult!

Aceasta lege da o mana de ajutor Justitiei in combaterea traficului de persoane, in combaterea exploatarii sexuale a minorilor, in a pedepsi traficantii de carne vie si in a anihila retelele si grupurile infractionale organizate care, conform unor declaratii ale ministrului Justitiei, au penetrat institutiile statului", a scris senatorul Alexandrescu pe Facebook.