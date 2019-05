Robert Negoita se dezice de Liviu Dragnea si Viorica Dancila. Codrin Stefanescu: Negoita sa plece!

Intr-o interventie telefonica, Robert Negoita, primarul PSD sector 3, l-a atacta foarte dur pe Liviu Dragnea si pe cei din jurul acestuia:

Robert Negoita: "Nu ma surprinde deloc rezultatul dezastuos la europarlamentare, ba imi confirma asteptarile. Tara a fost condusa gresit, neprincipial, partidul la fel, pe cale de consecinta s-au cules rezultatele. In primul rand Dancila nu are ce cauta premier, eu sunt un roman, prestatia doamnei prim ministru pe plan intern si international m-a facut sa-mi fie rusine ca sunt roman. Nu are niciun fel de calitati ca sa obtina aceasta functie, am fost singurul care am votat impotriva ei la numirea in functie. Echipa de guvernare a fost intocmita dictatorial. Si ma refer si la influenta lui Codrin Stefanescu de care nu vreau sa aud, este o nulitate, este un motiv in plus pentru care partidul a fost sanctionat. E lipsit de realism ca PSD sa pastreze guvernarea. Demisia si acasa! Nu ma astept la asa ceva de la Liviu Dragnea. Este un om josnic!"

In replica, Stefanescu a declarat ca PSD nu trebuie sa iasa de la guvernare si ca declaratii ca acelea ale lui Robert Negoita nu trebuie luate in seama. Ce declara acesta trebuie amendat, intrucat si Negoita la sectorul 3 a obtinut un rezultat dezastru pentru PSD, sub 15%. Ca atare si Negoita ar trebui sa-si dea demisia si sa plece acasa! Probabil ca edilul sectorului 3 ar urma sa fie exclus in partid dupa aceste declaratii.