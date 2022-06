Rolul benzii LED in decorarea casei tale

Unii dintre voi inca isi pun intrebarea daca se merita sa investeasca in iluminatul cu banda LED, iar tot ce pot sa va spun este ca utilizarea benzii led in diverse proiecte de design interior este una din principalele tendinte de decor din ultima vreme.

Obiectivul principal al benzii cu led este de a crea un punct de iluminare, care sa poata evidentia o anumita piesa de mobilier sau o anumita zona a incaperii, cat si sa extinda senzatia de spatiu luminos dintr-o incapere sumbra.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale benzii cu LED este ca se potriveste cu cele mai variate tipuri si stiluri de decor. Adica daca ai un stil modern, romantic, industrial sau chiar rustic, banda led poate fi folosita fara nici o piedica si nu va face nimic altceva decat sa adauge o nota deosebita stilului tau.

Multi oameni cred ca folosirea benzii led doar face mediul interior mai modern, insa nu este deloc asa. Folosita cu un ton de culoare adecvat si in locul potrivit aceasta poate crea un loc de poveste.

Fiabila si sustenabila

Daca crezi ca banda LED va consuma multa energie in casa ta, atunci te inseli amarnic. Benzile LED au un consum de energie extrem de redus spre deosebire de lampile de iluminat clasice, consumand de circa 10 ori mai putina energie. Astfel, pe langa faptul ca este un mod de iluminat economic, contribuie si la conservarea mediului inconjurator.

In plus, banda cu led-uri este si un produs cu o durabilitate ridicata, producatorii garantand in functie de model pana la zeci de mii de ore de functionare.

Raport pret/calitate bun

Un alt avantaj al benzii cu led este faptul ca are un pret extrem de atractiv in raport cu ceea ce ofera. Mai ales daca este sa o comparam cu corpurile de iluminat traditionale care au ajuns sa aiba niste preturi destul de mari.

Usurinta in instalare

Daca cumperi un kit complet si ai o priza la indemana, montarea unei benzi de iluminat cu led poate fi destul de usor de realizat. Cu putina pricepere si atentie la detaliile de montaj furnizate de producator, proiectul tau de iluminat decorativ poate fi gata in cateva zeci de minute.