România economiei de piață: Peste 1 milion de firme închise în ultimii 30 de ani

În cele trei decenii de economie de piață, România a trecut prin multe perioade agitate din punct de vedere economic, punând la încercare reziliența afacerilor întreprinse de români, iar, din păcate, foarte multe dintre „business-uri" au ajuns să eșueze.

Peste un milion de firme, respectiv 1.056.574, au fost radiate în România în ultimii 30 de ani, primele trei decenii de capitalism, arată o analiză Termene.ro. Lipsa educaţiei de business este principalul motiv pentru care multe firme eşuează. Astfel, cu o medie anuală de 34.000 de firme închise, România a pierdut cele mai multe companii în anii 2019 (230.330), 2006 (135.875) şi 2002 (109.039).

Principalul obstacol pe care îl întâmpină antreprenorii atunci când vor să-şi crească propria afacere este lipsa educaţiei, care este pe primul loc în continuare, urmată de accesul la finanţare şi lipsa oamenilor buni. 25% dintre firmele închise în România ar fi putut supravieţui dacă fondatorii ar fi avut acces la resurse educaţionale şi astăzi am fi avut 250.000 de firme sănătoase în plus pe piaţa locală, apreciaza expertii in economie.