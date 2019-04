România este în cărți pentru a găzdui o fabrică Volkswagen

Guvernul PSD este în discuții cu concernul german Volkswagen pentru o fabrică în România. Compania germană intenționează să deschidă o fabrică în Europa de Est iar România se află printre țările cu cele mai bune șanse.

Și se pare că guvernul de la București are câteva atuuri în negocierea cu Volkswagen. Conform economistului bulgar Gheorghi Anghelov, România are cele mai bune șanse pentru a găzdui fabrica. "În mod evident suntem concurenţi, atât în ceea ce priveşte celelalte state din UE, cum e România.", a declarat economistul Gheorghi Anghelov, legat de şansele Bulgariei de a fi aleasă de compania Volkswagen pentru noua sa uzină auto.

Potrivit economistului bulgar, România are mari șanse să preia această investiție datorită faptului că toate costurile cu mâna de lucru în țara noastră sunt sub cele din țările vecine cum ar fi Serbia sau Slovacia. În plus, sistemul de taxe și impozite este unul extrem de atrăgător pentru investitorii străini. Iar Turcia, o altă țară vizată inițial de constructorul german este într-o adâncă criză economică și politică, mai arată specialistul bulgar.

Grupul Volkswagen a confirmat încă de la finele anului trecut că este în căutarea unui loc pentru o uzină Skoda în Estul Europei, iar oficialii grupului au inițiat deja discuții cu autoritățile din România și Bulgaria în acest sens. Ceea ce este important pentru România este că se vorbește despre un proiect cu până la 5.000 de locuri de muncă, o investiție de până la 1 miliard de euro și o producție care va fi exportată aproape în totalitate. La noua uzină se vor produce, după 2022, SUV-urile Skoda Karoq și Seat Ateca.