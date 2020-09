Roman implicat in jafuri de milioane de euro, in Germania. Banda din care facea parte a spart depozitul de corpuri delicte al Oficiului Vamal din Berlin

Un tanar roman de 27 de ani este anchetat in Germania pentru doua jafuri de proportii cu ocazia carora a fost spart depozitul de corpuri delicte al Oficiului Vamal din Berlin. La una dintre lovituri, banda de hoti din care facea parte si romanul a furat tigari confiscate si tutun de pipa in valoare de un milion de euro.

Curtea de Apel Iasi l-a arestat, la jumatatea lunii august, pe Ion Postolache, un tanar roman de 27 de ani, acuzat in Germania de "furt grav in banda" si "comert cu obiecte neimpozitate comis in scop comercial". Potrivit mandatului european de arestare emis de autoritatile din Germania, romanul este acuzat ca in perioadsa ianuarie - iunie 2020 ar fi facut parte dintr-un grup infractional organizat ai caror membri s-au asociat in vederea comiterii de talharii si furturi in zona orasului Berlin, bunurile astfel obtinute urmand a fi comercializate ulterior.

Potrivit procurorilor germani, banda de hoti din care facea parte si Postolache era formata din 14 membri, hotii reusind in trei zile sa fure din Oficiul Vamal din Berlin marfa de doua milioane de euro.

"In intervalul 23 - 26 ianuarie 2020, pe timp de noapte, membrii grupului infractional au intrat prin escaladare si efractie in depozitul cu obiecte delicte al Oficiului Vamal principal din Berlin si au sustras bunuri in valoare totala de aproximativ 2 milioane de euro, printre care 5,2 milioane de bucati de tigari neimpozitate si peste 8 tone de tutun de pipa cu apa neimpozitat si fara aacize vamale. Bunurile au fost incarcate in doua camioane de mare tonaj, inchiriate din timp, apoi au fost transportate si ascunse in mai multe spatii de depozitare situate in apropierea locului faptei, inchiriate de asemenea de membrii gruparii", se arata in mandatul european de arestare emis pe numele romanului.

Potrivit documentului citat, in data te 1 aprilie 2020, in baza planului initial, membrii gruparii au incercat sa vanda o parte din bunurile sustrase, respectiv tutunul, la un pret mult mai mic decat pretul pietei, fiind depistati de autoritatile de ancheta. Postolache a fost descoperit ca facand parte din banda de hoti dupa ce, pe mai multe obiecte furate, au fost "s-au prelevat urme ADN, iar in urma analizei efectuate a rezultat ca unele dintre ele apartin persoanei solicitate".

Curtea de Apel Iasi a decis arestarea lui Postolache si trimiterea lui in Germania pentru continuarea anchetei.

Tot in cursul lunii august 2020, un roman de 55 de ani a fost arestat de Curtea de Apel Alba-Iulia in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile din Austria, unde barbatul este acuzat ca face parte dintr-o grupare care a furat de la Telekom, intr-o singura zi, 4.500 de telefoane in valoare de peste trei milioane de euro.

Potrivit documentului prin care a fost ceruta arestarea romanului, barbatul este acuzat ca, impreuna cu mai multi "tovarasi" a furat intr-o singura zi telefoane in valoare de 3.3 milioane de euro. "La data de 08.12.2019, persoana solicitata, impreuna cu alte persoane, au patruns in incinta sediului profesional al Companiei "A1 TELEKOM Austria AG", din localitatea HAGENBRUNN, Austria, de unde au sustras un numar de 4.500 de bucati telefoane mobile marca SAMSUNG, APPLE si HUAWEI, cauzand prejudiciul in suma de aproximativ 3,3 milioane euro", se arata in mandatul european emis pe numele romanului.

La inceputul lunii septembrie, Curtea de Apel Brasov l-a arestat, la cererea autoritatilor din Austria, pe un roman acuzat ca a condus o grupare specializata in furturi din locuinte, comise prin adormirea victimelor cu sedative.

Potrivit procurorilor austrieci, romanul este acuzat ca a transmis instructiunile faptuitorilor cei mai apropiati si a ales victimele.

Mandatul european de arestare arata ca la o singura lovitura,comisa in mai 2019, dupa ce au adormit victima punandu-i sedativ in bautura, hotii condusi de roman au furat 219.300 de euro. Prin acelasi mod de operare au furat de la o alta persoana 24.000 de euro si bijuterii din aur de 1.200 de euro. In momentul in care au incercat sa il adoarma, din nou, pe barbatul de la care au furat aproape 220.000 de euro, hotii au fost arestati.