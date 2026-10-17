Româncă găsită moartă într-o livadă la întoarcerea de la fiul ei, în Italia: Cu puțin timp înainte soțul ei o abandonase în benzinărie

Maria Ionescu, o româncă stabilită în Italia, a fost găsită moartă într-o zonă agricolă din apropierea autostrăzii A14, la aproximativ o zi după ce dispăruse în timpul unei opriri la benzinărie. Partenerul său și-a continuat drumul spre casă fără ea.

Acum, anchetatorii încearcă să refacă ultimele ore ale femeii, iar bărbatul a fost audiat îndelung. Potrivit relatărilor actualizate din presa italiană, acesta ar fi alertat Poliția Rutieră înainte de a pleca, apoi ar fi depus formal plângerea de dispariție la destinație.

Femeia, prezentată în majoritatea relatărilor ca având 66 de ani, locuia în Mottola, provincia Taranto. Se întorcea din Rimini, unde mersese să își viziteze fiul, împreună cu partenerul său.

Trupul ei a fost descoperit joi dimineață, 15 octombrie, în apropiere de Francavilla al Mare, în provincia Chieti. Cauza și împrejurările morții nu au fost încă stabilite public.

Povestea eșarfei uitate: ce le-ar fi spus bărbatul anchetatorilor

Oprirea la benzinărie a avut loc în zorii zilei de miercuri, 14 octombrie, pe autostrada A14, în zona localității Miglianico.

Potrivit Fanpage, partenerul le-ar fi spus anchetatorilor că Maria s-a întors în zona de servicii deoarece uitase o eșarfă. Din acel moment, susține el, nu a mai văzut-o.

Publicația relatează că polițiștii verifică și posibilitatea unei certe între cei doi, fără ca această împrejurare să fie confirmată drept explicație a dispariției.

A plecat fără ea, dar primele relatări despre alertarea poliției au fost completate

Unul dintre punctele importante ale anchetei este cronologia: când a fost văzută ultima dată femeia, când au fost anunțate autoritățile și când a plecat partenerul.

Primele știri au pus accentul pe faptul că bărbatul a ajuns singur acasă și a reclamat acolo dispariția. Relatarea actualizată publicată de Abruzzo Daily aduce însă o precizare: potrivit versiunii oferite de acesta, ar fi căutat-o aproximativ o oră și ar fi contactat Poliția Rutieră în jurul orei 5:30, miercuri dimineață.

Aceeași publicație scrie că bărbatul ar fi plecat spre Taranto în jurul orei 10:00, când căutările erau deja în desfășurare. Ulterior, la destinație, ar fi depus formal plângerea de dispariție.

Aceste informații nu susțin prezentarea drept fapt cert a variantei potrivit căreia ar fi abandonat-o după o ceartă și ar fi alertat autoritățile abia după întoarcerea acasă.

Descoperită într-o zonă greu accesibilă, fără telefon

Căutările s-au încheiat tragic joi dimineață, când o localnică a observat trupul femeii într-un teren agricol din apropierea autostrăzii.

La operațiunile de căutare participaseră polițiști, pompieri din Chieti și Teramo și membri ai Protecției Civile.

Potrivit televiziunii Telenorba, Maria purta hainele în care fusese văzută ultima dată la benzinărie și papuci. Nu avea telefonul mobil asupra ei. Trupul a fost transportat la spitalul din Chieti, pentru autopsie.

Partenerul, audiat aproximativ cinci ore. Autopsia urmează să clarifice cauza morții

Presa locală relatează vineri că partenerul femeii a fost ascultat aproximativ cinci ore de anchetatori. Fanpage precizează că audierea s-a desfășurat în calitate de persoană care poate furniza informații despre fapte. Această calitate nu echivalează cu formularea unei acuzații.

Anchetatorii l-au audiat și pe fiul Mariei, potrivit RAI. Sunt verificate deplasările și împrejurările în care femeia a ajuns din zona de servicii în locul unde a fost descoperită.

Primele informații medicale relatate de presa locală nu indicau leziuni evidente suplimentare, însă constatările preliminare nu stabilesc singure ce s-a întâmplat. Autopsia și celelalte probe urmează să clarifice cauza morții și succesiunea evenimentelor.