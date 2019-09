Romania se va confrunta cu un val de aer polar! Temperaturile vor fi...

Un val de aer polar vine deasupra Romaniei, incepand cu saptamana viitoare. Temperaturile vor scadea chiar si cu 10 grade in unele regiuni. "O masa de aer rece, care a afectat deja zona de nord a tarii, se va deplasa si va determina scaderea valorilor termice si in jumatatea sudica. Astazi, temperaturile maxime se vor situa in jur de 21-29 de grade, iar temperaturile minime, la noapte, vor cobora pana in jurul valorii de zero grade, in depresiuni.

Luni se asteapta o usoara incalzire in majoritatea regiunilor, se vor inregistra temperaturi de 30 de grade. Incepand de marti, o masa de aer rece va afecta din nou teritoriul tarii noastre si va determina o racire, o scadere a valorilor termice care vor cobora sub normele caracteristice pentru aceasta perioada, in jumatatea nordica a tarii. In regiunile sudice temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada", a spus Alina Serban la Antena 3.