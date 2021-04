S-a aflat cine sunt fetele care au pozat goale pe balcon in Dubai. Sunt si două românce printre ele si promovau un site porno

Printre zecile de tinere implicate intr-o sesiune de foto nud pe un balcon, in plina zi, in Dubai majoritatea sunt din Republica Moldova, intre care si românce. Celelate sunt din Rusia, Ucraina si Belarus.

Dintre femeile retinute in legatura cu sedinta foto,mai multe erau din Rusia, Republica Moldova, Ucraina si Belarus, transmite agentia de stiri RIA Novosti care citeaza consulatul general. Opt dintre acestea sunt din Rusia. Printre moldovence, majoritatea sunt rusoaice de origine, dar sunt si doua românce. Tinerele sunt acuzate de incalcarea legii privind decenta in public, dar si de distribuirea de materiale pornografice, conform The Moscow Times. Aceasta infractiune se pedepseste cu pana la sase luni de inchisoare si o amenda de aproximativ 1.200 de euro, iar pentru materiale pornografice, legea din Emiratele Arabe Unite prevede, de asemenea, pedepse cu inchisoarea si sanctiuni de peste 100.000 de euro. Tinerele, care au fost arestate, ar fi facut pozele pentru campania publicitara a unui site de adulti.