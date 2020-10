S-a lansat flagship-ul OnePlus 8T. Care sunt punctele forte ale telefonului

OnePlus a lansat astăzi, 14 octombrie, flagship-ul OnePlus 8T cu noul ecran calibrat Fluid AMOLED, rată de refresh 120Hz şi cea mai rapidă soluţie de încărcare a companiei de până acum - Warp Charge 65.

Warp Charge 65 oferă baterie pentru întreaga zi în doar 15 minute. Foloseşte tehnologia twin-battery pentru a încărca rapid capacitatea totală de 4500 mAh şi durează doar 39 de minute pentru a finaliza o încărcare completă în condiţii normale de utilizare, făcând din încărcarea peste noapte doar o amintire.

OnePlus 8T este echipat cu 12 senzori de temperatură, împreună cu un cip suplimentar de criptare în adaptor şi în cablu, pentru a menţine temperatura de încărcare la un nivel confortabil în timp ce funcţionează la o putere maximă de 65W. Indiferent dacă te pregăteşti pentru lucru dimineaţa sau dacă faci o pauză rapidă în timpul zilei, Warp Charge 65 face ca OnePlus 8T să fie pregătit să funcţioneze în cel mai scurt timp.

Ecranul Fluid AMOLED cu 120Hz al OnePlus 8T este primul flat display de 120Hz care a obţinut vreodată un rating A+ de la DisplayMate. Fiecare glisare sau derulare pe panou va oferi imagini cu o fluiditate remarcabilă şi să navigare fără efort prin aplicaţiile de social media afişate pe display-ul imersiv.

Cu Just Noticeable Color Difference (JNCD) de aproximativ 0,3, display-ul OnePlus 8T are cea mai mare precizie a culorilor din industrie. Display-ul flexibil FHD + 2.5D are, de asemenea, o luminozitate maximă de până la 1.100 de niţi, oferind imagini mai clare chiar şi sub lumina puternică a soarelui. În plus, OnePlus 8T are 8.192 de niveluri de luminozitate, făcând tranziţiile între diferite setări de luminozitate să se simtă naturale şi confortabile.

OnePlus 8T este echipat cu procesorul flagship Qualcomm Snapdragon 865 5G, cu un sistem Snapdragon X55 5G Modem-RF, care permite conectivitate multi-gigabit 5G de top, fotografie de calitate la viteze Gigapixel, gaming la nivel de desktop, cu grafică ultra-realistă şi experienţe AI intuitive. Puterea de procesare este completată în continuare de suport dual-mode NSA + SA 5G şi Wi-Fi 6 pentru viteze de trafic de date mai rapide şi mai fiabile.

Cu până la 256 GB de stocare flash UFS 3.1, OnePlus 8T oferă performanţe mai rapide şi mai stabile. Hardware-ul excepţional permite înregistrarea şi redarea mai cursivă a clipurilor video 4K, cu un consum redus de baterie, permiţând utilizatorilor să profite de viteza reţelei 5G pentru a reda videoclipuri HD sau pentru jocuri care necesită performanţă oriunde te-ai afla.

OnePlus 8T dispune de un ansamblu de camere robust şi versatil. Sistemul quad-camera include o cameră principală de 48MP cu stabilizare optică a imaginii, o cameră de 16MP şi camere macro şi monocrom dedicate, care le permit utilizatorilor să se bucure de fotografii la nivel de studio oricând.

Obiectivul ultra-wide de 123 de grade de pe OnePlus 8T oferă o perspectivă nouă pentru încadrarea fotografiilor, astfel încât utilizatorii să poată surprinde în întregime peisaje vaste, arhitectură extinsă şi alte subiecte cu unghi larg. Camera oferă imagini clare în diferite condiţii de iluminare - chiar şi noaptea sau pe întuneric, datorită modului Nightscape îmbunătăţit.

Camerele OnePlus 8T oferă imagini de calitate chiar şi pentru cele mai aglomerate cadre în mişcare, datorită software-ului avansat de stabilizare video. Noul mod Video Portrait produce clipuri cu efect bokeh natural, bazat pe IA îmbunătăţită, detectând şi analizând cu precizie subiecţii umani şi estompând fundalul.

OnePlus 8T este disponibil în două noi culori: Aquamarine Green şi Lunar Silver. Versiunea Aquamarine Green profită de reflexia difuză, o formă de refracţie care împrăştie lumina într-o gamă extinsă de unghiuri şi direcţii şi oferă o suprafaţă curată, strălucitoare, care permite mai puţine amprente pe spatele din sticlă lucioasă.

Noua variantă Lunar Silver combină cea mai recentă iteraţie a sticlei premium mată OnePlus cu un ton plăcut de gri pentru a obţine echilibrul perfect între eleganţa estetică şi confortul de neegalat.

Nu numai că OnePlus 8T este primul dispozitiv care vine cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare OnePlus, OxygenOS 11 - este, de asemenea, primul smartphone din lume lansat cu Android 11, care nu este fabricat de Google. OxygenOS 11 reimaginează experienţa software-ului OnePlus cu un aspect îmbunătăţit, un design îndrăzneţ şi caracteristici utile care fac operarea cu o singură mână mai uşoară şi mai intuitivă.

OxygenOS 11 se bucură, de asemenea, de o serie de animaţii şi gesturi nou optimizate, precum şi de numeroase personalizări pentru a satisface preferinţele tale personale, cum ar fi 11 noi opţiuni Always On Display Clock, controlul prin gesturi cu o singură mână îmbunătăţit şi modul Zen 2.0.