Scandalul "Vaccinurile Ursulei": Presedinta Comisiei speciale COVID din Parlamentul European face dezvăluiri bombă în privința contractelor!

Dupa ce Parchetul European a confirmat existenta unei anchete in curs privind achizitionarea de vaccinuri la nivelul Uniunii Europene, Kathleen Van Brempt, presedinta Comisiei COVID din Parlamentul European, a facut intr-o postare pe Twitter, pe data de 15 octombrie 2022, dezvaluiri bomba cu privire la relatia dintre Pfizer si Ursula von der Leyen.

„Comisia COVID va urmări ancheta EPPO cu foarte mare atenție. Mai multe aspecte ale celui de-al treilea contract Pfizer merită analizate, mesajele text dintre președintele Comisiei [si Albert Bourla] și faptul că nu există nici un document privind negocierile preliminare [dintre cei doi].Trebuie să știm de ce cel mai mare contract este cel mai puțin transparent. Trebuie să înțelegem de ce UE este obligată să cumpere 1,8 miliarde de vaccinuri Pfizer/BioNTech, indiferent de nevoi si indiferent dacă au intrat pe piață jucători noi și mai buni.Multe contracte din UE au rezervat „dreptul" de a cumpăra, dar prin contractul Pfizer avem „obligația" de a cumpăra. De ce ne-am abătut de la procedura normală pentru un contract care ne acoperă nevoile de multe ori, pentru o perioadă în care toti ar fi fost trebuit sa fie vaccinati (2022 și 2023)", a scris aceasta pe Twitter.

Cele spuse de presedinta comisiei COVID reprezinta o schimbare de paradigma a acesteia, pentru ca, daca pana acum, aceasta comisie s-a comportat ca si cum scopul ii era de a oferi scuze Ursulei von der Leyen pentru modul fraudulos in care a semnat contractele cu firme de vaccinuri, acum presedinta recunoaste ca e o problema cu lipsa de transparenta a contractelor, precum si cu modul si scopul de achizitionare al vaccinurilor.Cand, in urma cu un an, am inceput sa vorbesc impreuna cu colegii mei despre netransparenta contractelor si alte abuzuri facute de Ursula von der Leyen, multi imi spuneau ca nu vom reusi mare lucru, ca sunt doar vorbe, ca ne punem cu cei mai tari din UE etc. Scuze peste scuze pentru a nu face nimic.Evident, am ignorat toate „recomandarile" de a ne opri si am continuat sa facem ceea ce credem ca alesi ai oamenilor, pentru a-i reprezenta cum se cuvine.Azi recunoaste toata lumea ca e o problema cu nepublicarea integrala a contractelor.De asemenea, in urma actiunilor noastre, Pfizer recunoaste oficial, la intrebarea colegului Rob Ross, ca de fapt ei nu au testat vaccinul sa vada daca opreste transmisia virusului.Ulterior acest lucru a fost recunoscut si de un reprezentant al Comisiei Europene la o intrebare pe care i-am pus-o.De luni, 10.10.2022, pana astazi, 15.10.2022, tot ce se pretindea despre aceste vaccinuri s-a schimbat radical, a comentat europarlamentarul Cristian Terheș pe Facebook.