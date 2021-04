Scară de aluminiu sau lemn? De ce să alegi prima variantă

Fie că stai la casă sau la bloc, apar adesea situații în care ai nevoie de o scară, pentru diverse lucrări - de amploare sau de scurtă durată - în casă. De aceea, o scară, eventual pliabilă, este utilă în aproape orice gospodărie.

Materialul din care sunt fabricate scările este foarte important, deoarece determină nu numai funcționarea lor, ci și calitatea și durata lor de viață. Astăzi, putem găsi scări într-o mare diversitate de materiale și compoziții. În continuare, vom vedea câteva dintre cele mai frecvente opțiuni.

Aluminiu și lemn, cele mai comune opțiuni în materialele scărilor

Lemnul este unul dintre cele mai tradiționale materiale pentru fabricarea scărilor. În ciuda acestui fapt, trebuie remarcat și faptul că acestea sunt cele mai puțin vândute astăzi. Asta, spre deosebire de o tendință care a fost susținută mult timp.

Unul dintre motivele pentru care lemnul nu mai este considerat ca materialul prin excelență pentru fabricarea scărilor are legătură cu faptul că acestea sunt foarte grele. Dar, în plus față de acesta, este un material care nu rezistă condițiilor meteorologice nefavorabile sau schimbărilor de temperatură în cel mai bun mod. Lemnul se poate uza și putrezi dacă nu este bine protejat sau dacă nu sunt efectuate exercițiile de îngrijire și întreținere necesare. În plus, este un material care împiedică utilizarea scării în zilele ploioase, în același timp în care necesită spațiu în interior pentru a fi depozitat, deoarece nu poate fi lăsat în aer liber.

Spre deosebire de cele menționate mai sus, scările din aluminiu se remarcă prin faptul că sunt deosebit de rezistente, chiar și în condițiile meteorologice nefavorabile. În plus, este un material ușor, care le permite să fie mutate cu ușurință pentru a fi utilizate în orice spațiu și în orice circumstanță.

Care sunt principalele caracteristici ale unei scari aluminiu?

Ținând cont de dezavantajele pe care începe să le prezinte lemnul comparativ cu alte materiale pentru fabricarea scărilor, este important să cunoaștem mai detaliat caracteristicile și beneficiile oferite de noile alternative. Prin urmare, mai jos, vom vedea care sunt principalele caracteristici care merită evidențiate la scările din aluminiu.

Ușor de instalat

Fie că utilizați scări profesionale sau scări de uz casnic, diferite prin dimensiuni, acestea sunt foarte ușor de transportat și de instalat. În plus, deoarece nu este un material greu, este necesar un efort mai mic pentru acesta.

Rezistent

Aluminiul este un material care se remarcă prin faptul că este extrem de rezistent la coroziune. Prin urmare, și elementele fabricate în el tind să aibă această virtute. Scările din aluminiu pot fi lăsate în spații exterioare fără a implica un risc pentru calitatea lor. Dar, în același timp, această rezistență îl face un material care nu necesită mult timp și efort investit în întreținerea sa. Este un metal care nu acumulează murdărie.

Performanță superioară

Atunci când aliajele de aluminiu sunt utilizate pentru fabricarea anumitor elemente, cum ar fi scările, aceasta prezintă o rezistență mult mai mare. În plus, își mărește considerabil performanța, atingând nivelul (sau chiar mai mare) decât alte metale. Cu diferența substanțială că este mult mai ușor și mai simplu de transportat.

Benefic pentru mediu

Folosirea materialelor din aluminiu are beneficii mari pentru mediu. Spre deosebire de lemn, este un material care nu este implicat în activități care îi sunt dăunătoare, cum ar fi exploatarea forestieră. Dar, în plus, se știe că aluminiul este un metal 100% reciclabil. De fapt, energia necesară reutilizării aluminiului este într-adevăr scăzută în comparație cu cea necesară pentru fabricarea pieselor. Această capacitate de reciclare îl face benefic pentru îngrijirea mediului natural.

Economic

În cele din urmă, posibilitatea de a economisi sume mari de bani pe scară este ceva care atrage tot mai mulți oameni. Nu numai pentru că aluminiul este un material ieftin în comparație cu altele care pot face parte din scări, dar și pentru că nu necesită întreținere și este atât de rezistent la coroziune, încât este o investiție unică. O scară din aluminiu de bună calitate poate dura toată viața.