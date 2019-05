Schimbări la Codul Rutier! La câte puncte va fi reținut permisul

Totul este prevăzut într-un proiect pentru „modificarea unor prevederi ale OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice", care se află pe masa deputaților.

Acesta a fost a votat în unanimitate de Senat. Potrivit proiectului, șoferii vor fi obligați să vizioneze filme educative la comiterea infracțiunilor iar carnetul să poată fi reținut la 12 puncte, în loc de 15 puncte. Mai mult, șoferilor li se vor anula 2 puncte de penalizare „în urma vizionării unor materiale educative despre urmările grave ale neatenției în trafic sau ale unui comportament neadecvat la volan."

Ce modificări se vor face?

"Art. 96, alin. 31: În cazul aplicarii a 2 puncte de penalizare, altele decat cele doua premergatoare suspendarii permisului de conducere, titularul acestuia poate cere anularea acestor 2 puncte in urma prezentarii dovezii faptului ca a participat la vizionarea unui film educativ realizat de Politia Romana, despre efectele nerespectarii regulilor in trafic. Vizionarea acestor filme educative din domeniul sigurantei rutiere se va face in structurile si la partenerii aprobati de Politia Romana, cu drept de eliberare a Dovezii de participare la vizionare.

Art. 96, alin. 41: In cazul conducatorilor auto titulari de permis de mai putin de un an de zile, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce si dispune la cumularea a 12 puncte de penalizare."