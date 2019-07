Se alege noul presedinte al ICCJ: Cine o inlocuieste pe Cristina Tarcea

Astazi are loc interviul pentru functia de presedinte al ICCJ. Judecatoarea Corina Corbu, singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), sustine astazi interviul in fata membrilor Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Potrivit unui anunt al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul consta in sustinerea unui plan managerial, verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare - vizand in esenta capacitatea de organizare; rapiditatea in luarea deciziilor; rezistenta la stres; autoperfectionarea; capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung. Corina Corbu, in prezent presedinte al Sectiei de contencios de la ICCJ, este singurul candidat la sefia Instantei supreme, dupa ce Cristina Tarcea a anuntat ca nu mai doreste un nou mandat.

Tarcea declara la inceputul lunii iulie ca sefa CSM, Lia Savonea, "tanjeste de mult" la revocarea conducerii Instantei supreme, pentru a numi in loc persoane "mai putin predispuse la independenta". In iulie 2014, Corina Corbu a fost trimisa in judecata de DNA, alaturi de alti magistrati de la Instanta suprema, printre care si Gabriela Birsan, fiind acuzata de complicitate la favorizarea faptuitorului, insa a fost achitata definitiv in mai 2018, alaturi de toti inculpatii din dosar. In martie 2019, un complet de cinci judecatori a decis ca fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi nu a savarsit abatere disciplinara cand si-a desemnat consiliera, judecatoarea Dana Titian, sa efectueze un control la structurile DNA din Suceava si Iasi. Doi magistrati din complet, Corina Corbu si Maria Hrudei, au facut opinie separata, in sensul admiterii actiunii disciplinare si sanctionarii lui Kovesi cu avertisment.