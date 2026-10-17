Se dădea interlop și cerea dobânzi uriașe: Un bărbat din București, prins în flagrant când lua bani de la patronul unui restaurant

Un bărbat de 45 de ani a fost prins în flagrant și reținut de polițiștii Capitalei, fiind suspectat că a împrumutat bani cu dobânzi uriașe unui patron de restaurant din București.

Afaceristul, care apelase la împrumut pentru a-și extinde activitatea, ar fi ajuns să plătească aproximativ 150.000 de euro doar în contul dobânzilor, pentru o sumă împrumutată de 36.000 de euro. Presupusul cămătar i-ar fi cerut ulterior încă 160.000 de euro. Potrivit informațiilor obținute pe surse, suspectul ar fi încercat să-și intimideze victima pretinzând că este interlop, deși nu ar avea legături cu vreun clan.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Sectorului 4 l-au prins în flagrant, vineri, 16 octombrie, pe bărbatul suspectat de camătă, imediat după ce acesta ar fi încasat o nouă tranșă de bani de la persoana vătămată.

Ancheta a început în urma unei plângeri depuse pe 5 octombrie de un bărbat care a reclamat că, în perioada septembrie 2024 - octombrie 2026, a împrumutat bani de la suspect, fiind obligat să achite dobânzi foarte mari.

Patronul unui restaurant voia să-și extindă afacerea și a ajuns pe mâna presupusului cămătar

Potrivit informațiilor obținute pe surse, persoana vătămată este patronul unui restaurant din zona Șoselei Berceni, care avea nevoie de bani pentru extinderea afacerii.

Acesta ar fi intrat în legătură cu presupusul cămătar prin intermediul unei angajate a restaurantului.

Bărbatul care i-a oferit împrumutul are 45 de ani și, potrivit acelorași surse, nu ar avea antecedente penale și nici legături cu grupările interlope din Capitală. Cu toate acestea, el s-ar fi prezentat în fața victimei drept interlop, încercând să creeze impresia că face parte din lumea criminalității organizate.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că patronul restaurantului ar fi împrumutat în total 36.000 de euro, pentru care suspectul ar fi perceput inițial o dobândă lunară de 10%.

Sumele pretinse ar fi crescut considerabil, astfel încât, până la momentul depunerii plângerii, victima ar fi achitat aproximativ 150.000 de euro, exclusiv cu titlu de dobândă.

În ciuda acestor plăți, presupusul cămătar i-ar fi solicitat încă 160.000 de euro.

Prins în flagrant când încasa o parte din dobânda lunară de 82.000 de lei

Anchetatorii au organizat un flagrant pe 16 octombrie, când suspectul urma să încaseze o nouă sumă de bani.

„În acest context, la data de 16 octombrie 2026, în urma activităților specifice și a investigațiilor desfășurate, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 l-au prins în flagrant delict pe bărbatul bănuit, imediat după ce acesta ar fi ridicat de la persoana vătămată suma de 18.500 de lei, reprezentând o parte din dobânda lunară de 82.000 de lei", a transmis Poliția Capitalei.

În urma controlului corporal și a verificării autoturismului folosit de suspect, polițiștii au descoperit și alte sume de bani, dar și un obiect contondent.

„În urma efectuării controlului corporal și al vehiculului utilizat de bărbatul în cauză, polițiștii au identificat, pe lângă suma de bani ridicată de la persoana vătămată, alte sume de 17.800 de lei și 100 de euro, pentru care, la momentul verificărilor, nu a putut fi justificată proveniența, precum și un obiect contondent", se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Sectorului 4, unde a fost audiat.

În urma administrării probelor, anchetatorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Ce pedeapsă riscă presupusul cămătar

Potrivit articolului 351 din Codul penal, darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată constituie infracțiunea de camătă și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Legislația a fost modificată în 2025, prin Legea nr. 142/2025, fiind prevăzută expres confiscarea specială atât a sumelor de bani date cu împrumut, cât și a dobânzilor obținute prin săvârșirea infracțiunii.

Cercetările în acest dosar sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.