Se ridica restrictiile in Capitala, de luni. Restaurantele, teatrele si salile de jocuri se vor deschide la o capacitate de 30%

Autoritatile ridica restrictiile in Capitala, de luni, 25 ianuarie. Restaurantele, teatrele si salile de jocuri se vor deschide la o capacitate de 30%, a anuntat prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu.

Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a anuntat vineri, dupa sedinta Comittului pentru Situatii de Urgenta, ca, incepand de vineri, 25 ianuarie, se deschid restaurantele, cafenelele, la 30% din capacitate, intre orele 6 - 21. Accesul publicului in salile de spectacol este permis tot in limita a 30% din locuri. Masura este valabila si pentru salile de jocuri.

Berbeceanu a explicat ca masurile de relaxare vizeaza HoReCa - restaurantele, barurile, cafenelele, care vor putea functiona intre 6 - 21, la capacitate de maxim 30 la suta. De asemenea, teatrele si cinematografele vor permite accesul publicului in limita a 30 la suta din sala de spectacol. Si operatorii de jocuri de noroc vor putea functiona cu public, in limita capacitatii de 30 la suta, intre orele 6 - 21.

"Recomandam cetatenilor municipiului Bucuresti prudenta. Si autoritatile sunt prudente", a spus prefectul Capitalei, mentionand ca acesta a fost unul dintre motivele pentru care s-a decis relaxarea de luni a masurilor, dar si pentru ca toti operatorii sa aiba timpul necesar sa amenajeze salile in conformitate cu prevederile legale.

"Vom fi intransigenti. Am avut o intalnire cu sefii Politiei, Jandarmeriei si IGSU pentru a verifica cum vor fi respectate normele in vigoare si ele care vor intra in vigoare", a adaugat Berbeceanu. El s-a referit si la adresa Ministerului Sanatatii. "Am primit o adresa de la Ministerul Sanatatii sa temporizam relaxarea. Noi suntem aici sa luam in considerare aceleasi cifre si acte normative avute in vedere atunci cand am impus restrictiile", a afirmat Berbeceanu, care nu a vrut ca comenteze declaratii ministrului Sanatatii. "Acele cifre sunt furnizate de INSP si DSP", a mentionat el.

Nicusor Dan, primarul Capitalei, a explicat ca masurile de relaxare se vor mentine cat timp rata de incidenta este sub 3 la mia de locuitori. "Suntem intr-o situatie fericita in Bucuresti, am ajuns la o incidenta de 2,5. A fost la 7, va aduc aminte. Meritul le apartine bucurestenilor. Exista o hotarare de guvern. La inceputul pandemiei, marja de aprecierea a Comitetului de Urgenta era mai mare. (...) In nicun caz nu trebuie sa ne relaxam, suntem in continuare in acest razboi. Trebuie sa pastram in continuare aceste masuri. (...) In cuprinsul hotararii pronuntate astazi, aceasta relaxare se va produce cu conditia ca indicele sa ramana sub 3, ceea ce este foarte probabil", a spus Dan, la finalul sedintei.