După toate aparentele, vestea buna, daca se poate zice asa, este ca varianta sud-africana Omicron ar putea insemna si sfarsitul pandemiei si transformarea acesteia in endemie. Specialistii spun ca din datele pe care le detin pana acum ar putea fi vorba ca Sars-Cov-2 sa se fi transformat intr-un virus gripal obisnuit, sezonier, dupa comportamentul Omicron, adica sa mai dea epidemii locale, dar nimic mai mult, cu un virus contagios, care ocoleste vaccinarea dupa 3-4 luni, dar cu severitate redusa si mortalitate mica.

Cazurile din zona de sud a Africii (Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia şi Eswatini) descoperite se ridica la mai multe zeci (fiind depistate aproximativ 32 de mutatii, ceea ce i-a facut pe experti sa afirme ca virusul are variabilitate extrem de mare, ceea ce-l face foarte il face sa evite vaccinul), dar se estimeaza ca numarul de infectari totale din zona se ridica la ordinul sutelor, sau chiar miilor, pentru ca "varianta este de aproximativ de patru ori mai contagioasa decat delta si reduce eficienta anticorpilor din vaccinurile actuale cu 40%, care eficienta si asa era intre 60-80% la varianta delta, iar asta doar in primele zile, la varful de anticorpi, dupa care protectia scade abrupt in urmatoarele 3 luni pana la 30%. Aceast fapt arata, insa, ca Sars-Cov-2 ar fi devenit o gripa sezoniera, cu contagiozitate mare, care afecteaza in egala masura atat vaccinatii cat si nevaccinatii, dand simptome usoare, pe fondul unei contagiozitati mari, cu numar mic de decese si cu cazuri severe relativ rare. Aceasta ar putea fi o veste buna, caci pandemia, in cazul acesta, ar fi devenit endemie.

Si mai exista un argument in favooarea acestei terorii, spun expertii internationali, anume ca in toate cazurile in care a fost depistata tulpina sud-africana, initial testele RT-PCR au dat rezultate negative. A fost nevoie de minimun 2 teste, dar in medie de 3 pana la 4, ca sa apara pozitivizarea la PCR. Ceea ce arata ca tulpina s-a modificat ata de mult (exista peste 50 de mutatii ale proteinei spike) incat RT-PCR nu mai recunoaste ca si coronavirus al Sars-Cov-2, cu toate ca apar simptome, ceea ce ar putea insemna ca persoanele contaminate nu se mai incadreaza la Covid-19, ci la o gripa usoara sezoniera, afirma cercetatorii americani, in urma datelor de pana cum bazate pe informatii de la persoanele contaminate si sosite din sudul Africii peste tot in lume unde a fost deja secventiata noua tulpina.

Cei care au fost depistati pana acum sunt din randul vaccinatilor. Si e firesc sa fie asa intrucat doar acestia au avut voie sa circule nestingheriti, in baza certificatului de vaccinare. Cum datele preliminare arata ca Omicron practic ocoleste vaccinare - sau reduce eficienta foarte mult - nu mai exista diferente majore intre vaccinati si nevaccinati. Au aceeasi incarcatura virala, aceeasi contagiozitate si, pana acum, aceleasi simptome, dar si cu acelasi risc de mortalitate, de ATI, sau de cazuri severe. "In tarile din sudul Africii, in perioada octombrie-noiembrie, de cand 'circula' tulpina Omicron, s-au inregistrat cele mai putine cazuri de decese si de internari ATI, de la 1-2 pe zi, pana la maximum 10-15 pe zi, iar in acest tari procentul de vaccinare variaza intre 4-5% fiind ca si inexistent", arata o comunicare stiintifica a unui grup de experti canadieni in virologie. "Cu toate acestea este inca devreme sa putem trage o concluzie daca Omicron va degrada Covid-19 de la pandemie la endemie, cu focare zonale epidemice.", se mai arata in comunicatul grupului amintit. (a se vedea graficele de la finalul articolului).

Faptul ingrijorator care poate face ca Omicron sa dea un val 5 al "vaccinatilor" e ca actualul vaccin poate deveni inutil, iar sistemul imunitar al vaccinatilor actuali sa fie chiar cu mult mai slab fata de cei trecuti prin boala, cu imunitate naturala, care au anticorpi ce recunosc virusul in totalitatea componentelor sale, nu doar proteina spike (cea care a facut mutatiile radicale din varianta sud-africana). Virusul, in lupta sa pentru supravietuire - pana la urma si cel mai agresiv ajungand sa fie endemic - si, implicit, multiplicare, isi schimba doar proteina spike, cea cu care se ataseaza la celula gazda, restul cmponentelor virale (in total 24 la numar) ramanand neschimbate intrucat nu sunt necesare atasarii. La cei care au imunitate naturala sistemul de aparare recunoaste celelalte componente si fabrica anticorpi pentru ele, plus pun in functiune imunoglobinele T, cei care au imunitate indusa de vaccin au anticorpi diferiti care recunosc doar varianta initiala a proteinei spike si nu si varianta mutanta sud-africana, ceea ce ii face extrem de vulnerabili la infectare si transmitere.