Sedinta importanta la AEP. Sunt propuse schimbari majore

La sediul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a avut loc ultima intalnire cu reprezentantii institutiilor nationale cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor, asigurarea securitatii cibernetice si protectia datelor cu caracter personal, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Recomandarii Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018 privind retelele de cooperare in domeniul alegerilor, transparenta online si preventia incidentelor de securitate cibernetica si combaterea campaniilor de dezinformare in contextul alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019.

La discutii au participat reprezentantii mai multor institutii. In cadrul intalnirii, discutiile s-au axat pe concluziile modului in care s-au desfasurat cele doua procese electorale. Presedintele AEP a informat cu privire la numarul solicitarilor telefonice si electronice din ziua alegerilor si la modul eficient in care au fost comunicate informatiile solicitate. Totodata, a facut referire la functionarea in parametri normali a Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal in ziua votarii. Directorul general al Directiei generale sistemul informational electoral national a subliniat ca nu s-au inregistrat evenimente semnificative care sa afecteze infrastructura informationala si a reiterat faptul ca repartizarea mandatelor va fi efectuata dupa colectarea datelor finale de pe o statie-computer securizata si certificata de CERT-RO.

Reprezentantii MAE au informat cu privire la aparitia unor tentative de dezinformare si de raspandire a stirilor false care au fost combatute imediat, prin urmare nu au generat efecte nocive la scara larga. Ceilalti participanti la intalnire au precizat ca institutiile pe care le reprezinta nu au intampinat dificultati care sa fi impiedicat exercitarea in conditii normale a atributiilor ce le revin. Din concluziile grupului de lucru a reiesit faptul ca cele doua scrutine s-au desfasurat cu succes si fara incidente majore, iar colaborarea interinstitutionala a fost eficienta.

In final, presedintele AEP a propus initierea, in cel mai scurt timp posibil, a unui grup de lucru interinstitutional care sa pastreze aceeasi structura si care sa vizeze identificarea solutiilor de eficientizare a proceselor electorale, in vederea introducerii votului electronic si/sau prin corespondenta pana la alegerile prezidentiale din acest an si a eliminarii din sectiile de votare a listelor electorale tiparite.