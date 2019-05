Seful de la Inmatriculari din Teleorman a fost amendat de Politie si lasat fara placute la BMW

Seful Serviciului Inmatriculari Vehicule Teleorman, Dan Eib, a ramas fara placute de inmatriculare auto, acestea fiind ridicate de un agent de politie pentru ca erau neconforme. In plus, a fost amendat cu 435 lei. Totul s-a intamplat chiar in Alexandria.

Un agent de la Politia Alexandria l-a oprit miercuri, in trafic, pe o strada din oras pe seful Serviciului de Inmatriculari Vehicule Teleorman. Acesta circula cu un BMW 4x4, iar agentul a sesizat ca numarul de inmatriculare nu era conform standardului legal. Incidentul a fost surprins de ziaristii de la Total Impact din Teleorman, care au postat filmarea pe Facebook si pe Youtube.

Seful de serviciu a ramas cu masina in drum, dupa ce i-au fost ridicate "neconformele" si a primit o dovada fara drept de circulatie. In plus, Dan Eib s-a ales si cu doua sanctiuni contraventionale, o amenda pentru placute si un avertisment pentru ca nu avea asupra sa documentele autoturismului. Politia Teleorman a confirmat pentru Adevarul ca seful de la Inmatriculari a fost amendat. Contraventia este sanctionata cu 435 lei, ce poate fi platita in cuantum de 50% in termen de 15 zile. Contravenientul nu a depus contestatie.

BMW-ul cu numere de inmatriculare neconforme apare in declaratia de avere din 2018 a lui Daniel Eib, alaturi de un Seat Ibiza din 2005. Autoturismul este fabricat in 2014 si figureaza in ambele declaratii de avere ale sotilor Daniel si Alina Eib.