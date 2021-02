Specialist in IT despre sistemul patronat de Vlad Voiculescu: "Mama s-a reinfectat cu COVID după ce-a murit!"

Specialistul in IT Alex Anitei povesteste pe pagina sa de facebook o poveste tulburatoare despre experienta pe care a avut-o cu mama sa in spitalele din Romania pana cand aceasta a decedat:

"Da, ati citit corect. Si da, mama mea a murit de curand, dupa o lupta titanica cu leucemia acuta, o boala din care nu prea ai scapare. Acesta a fost si motivul pentru care am scris mai rar pe aici. Saptamana trecuta am inmormantat-o asa ca acum am timp sa va povestesc cum de s-a capatuit cu Covid19 DUPA ce a murit.

Prima data s-a capatuit cu Covid19 la Spitalul Municipal unde era tratata pentru un atac cerebral. Asa ca a fost transferata la Spitalul Colentina. Desi forma de Covid19 a fost usoara ea a ramas pe sectie aproape 4 saptamani din cauza starii critice in care se afla.

Dar in ziua de joi, 11 februarie, doctorita curanta o declara necontagioasa si destul de stabila si vroia sa o externeze. Am cerut cateva zile ca sa angajam o ingrijitoare si sa aranjam casa. Doar ca in noaptea de vineri spre sambata mama mea a murit. Si in mod magic, desi vie puteam sa o externez, moarta redevenise contagioasa. Si trebuia predata intr-un sac si cu sicriul inchis, direct la groapa.

Care e motivul? Aparent domnii mari experti de la Ministerul Sanatatii au elaborat protocoale diferite pentru vii si pentru morti. Daca esti viu, poti fi declarat necontagios la 10 zile dupa primul test pozitiv daca nu mai ai simptome. Si la 20 de zile daca ai simptome grave. Decizia apartine medicului curant care poate si sa ignore testul RT-PCR.

Daca ai insa nenorocul sa mori, diagnosticul nu mai e pus de medicul curant ci de cel patolog. Care se ia mereu dupa ultimul test RT-PCR facut. E pozitiv, atunci esti declarat pozitiv.

Problema cu testele RT-PCR e ca la anumiti bolnavi dau rezultate fals pozitive la saptamani bune dupa ce ei sunt necontagiosi. Detecteaza ramasitele de proteina virala ramase in corp dupa infectie. Va amintiti scandalul din primavara cu asimptomaticii tinuti prin spitale cu lunile? Ei bine, din acest motiv erau tinuti. Nu le iesea testul negativ.

Intre timp, la presiunea publicului, au schimbat protocolul pentru vii. Dar nu si pentru morti. Din fericire, am insistat sa se consulte si cu medicul curant care tocmai ce vroia sa o externeze si (ca o favoare) au acceptat sa faca inca un test RT-PCR post mortem care a iesit negativ. Dar daca era pozitiv eu o inmormantam pe mama mea intr-un sac de plastic.

Si pentru asta, atat medicul patolog cat si Spitalul Colentina si Ministerul Sanatatii s-ar fi ales cu un proces pentru daune morale si abuz in serviciu. Pentru ca functioneaza intr-un vid legal. Protocolul pentru morti, in ciuda a ce cred ei, nu este acoperit de legea 55 / 2020 care e baza legala a tuturor masurilor anti-covid19 din ultima vreme.

Legea respectiva permite autoritatilor sa ia ce masuri cred de cuvinta dar NUMAI daca acestea sunt menite sa previna raspandirea SARS-CoV2 in randul populatiei. Ori declararea unei persoane necontagioase moarte ca fiind un pericol sanitar nu a fost in niciun caz in intentia legiuitorului. Mai mult, procedura pentru morti trebuie sa fie chiar mai permisiva decat pentru vii avand in vedere urmatoarele realitati medicale:

1. Mortii nu respira si nici nu tusesc. Ca atare pot infecta cel mult prin atingere.

2. Dupa atingere te poti dezinfecta pe maini la fel ca dupa orice suprafata contagioasa. De asemenea, la expunerea mortilor acestia sunt acoperiti de o naframa transparenta asa ca oricum atingerea directa nu e posibila.

3. Virusul moare odata cu corpul. Asa incat pana si pielea devine necontagioasa dupa cateva zile. Se pare ca si aici marii specialisti de la Minister au uitat sa completeze protocolul.

De altfel multe alte tari nu mai procedeaza de mult la inhumarea barbara in sac de plastic si au revenit la obiceiurile normale de inmormantare cu urmarirea unor masuri minimale de protectie.

Ca atare, recomand lui Vlad Voiculescu sa urgenteze modificarea protocolului altfel risca ca pe perioada administratiei sale sa aiba de-a face cu mii de procese intentate si castigate de familiile mortilor declarati in mod ilegal contagiosi si inmormantati fara ca rudele lor sa poata sa-si ia ramas bun intr-un mod decent. Intr-o tara in care 90% inca se declara crestini acest lucru este important pentru mare parte din populatie. Si ia ghiciti cine pierde si cine castiga capital politic din asta."