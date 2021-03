Specialisti despre cresterea numarului de cazuri de COVID-19: "Au actionat ca un combustibil aruncat peste focul mocnit al pandemiei"

Cel mai recent raport al autoritatilor arata ca 4.271 de cazuri noi de COVID au fost inregistrate in 24 de ore, in Romania. Cinci judete sunt in scenariul rosu de coronavirus dupa ce rata de infectare a depasit 3 cazuri la mia de locuitori. Specialistii avertizeaza ca numarul cazurilor noi de imbolnaviri nu se va opri aici.

Incepand cu 1 martie, infectiile zilnice au cunoscut un trend ascendent. Luni erau inregistrate 2.096 de cazuri noi, marti, 2 martie, erau 3.950 de infectii, miercuri au fost raportate 4.278 de cazuri, iar joi, 4 martie, 4.271 de cazuri noi. De asemenea, numarul deceselor zilnice a inceput din nou sa creasca dar si cel al pacientilor internati in ATI a depasit 1.000 de pacienti. Doctor Doina Azoicai, medic primar in Epidemiologie,si Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina, spun ca inca avem un numar mare de persoane care nu au trecut prin boala sau nu au fost vaccinate anti-COVID, iar susceptibilitatea acestora este mare.

"In primul rand trebuie sa privim aceasta pandemie ca pe un fenomen biologic cu o evolutie ciclica. Pana vom reusi sa ajungem la o protectie globala de 70% prin vaccinare, este explicabil sa apara aceste valuri. Pe de alta parte, poate sa fie o potentiala cauza, intrarea in circulatie a unor tulpini care au mutati dar care, din fericire, nu sunt mutatii esentiale care sa schimbe complet structura virusului. Companiile de vaccinuri au transmis ca cel putin serurile care sunt administrate in Romania acopera si tulpina britanica. Oricum, aceste companii prevad intr-un viitor foarte apropiat un preparat vaccinal care sa fie capabil sa protejeze fata de orice tip de variante de tulpina de SARS-COV-2. De asemnea, avand in vedere ca exista un numar mare de persoane care inca nu au trecut prin boala sau nu au fost vaccinate, iar daca nu se respecta in continuare masurile recomandate, sigur ca susceptibilitatea lor este crescuta si dezvolta infectia. Avand in vedere ca a inceput vaccinarea si pana acum avem 169 de milioane de doze administrate la nivel global si 1 milion de doze in Romania ne putem astepta ca acest val trei, care a inceput deja in unele tari din Europa, sa nu fie de intensitate crescuta", a precizat medicul Doina Azoicai.

"Romania se afla de cel putin doua saptamani in valul 3 al pandemiei Covid-19, dar a intrat si intr-o furtuna perfecta din perspectiva controlului pandemiei, furtuna compusa din urmatoarele elemente: raspandirea tulpinii B.117, testarea ineficienta (teste rapide, PCR si secventiere genomica), relaxarea unor masuri (deschiderea scolilor, a restaurantelor), controlul deficitar asupra respectarii masurilor de sanatate publica in statiunile montane si acoperirea inca insuficienta, la nivelul populatiei, cu vaccinuri anti-Covid (in special din cauza disponibilitatii scazute). Aceste elemente, insumate, au functionat ca un combustibil aruncat peste focul mocnit al pandemiei in Romania", a explicat Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina, pentru Ziare.com.