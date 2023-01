Stenogramele din dosarul lui Andrew Tate arată dimensiunea violenței de care era in stare acesta: "Te omor... Zbori de la balcon!"

Dosarul fraților Tate capătă o amploare după ce procurorii au identificat și conversațiile de la grupul de WhatsApp al femeilor exploatate de către cei doi frați. Unul dintre modele relatează cum a fost dezbrăcată, lovită și apoi violată de către Andrew Tate.

În stenogramele din dosar se vede cum Andrew Tate exercita presiuni uriașe pentru ca fetele să producă cât mai mulți bani pe OnlyFans și să facă clipuri pentru TikTok.

STENOGRAME:

"R. L.: Aveți liber în seara asta să dormiți. Nu frecați menta!

R. L: Ca să fiți odihnite mâine, sâmbăta.

R. L: Și duminica pentru weekend.

N.G.: Deci clar nu se mai pune problema de recuperat.

P. I.: Adică?

P. I.: Dar nu am zis că nu intru azi deloc.

N.G.: Păi cât mai aveai tu de recuperat până acum?

N.G.: I. Nu mă lua cu vrăjeala, că azi nu ai făcut nimic.

ANDREW TATE: I-ai spus târfei celei noi că faci o grămadă de bani?

R. L: Vezi ca ne-am împărțit pe Only.

R. L: G. o ia pe O.

R. L: Eu pe tine.

R. L: Poate nu asculți, că te omor.

R. L: Dacă nu facem bani.

N.G.: Să îți dai un pumn în gură până ajung eu că după îți mai dau eu 10, leneșă incurabilă ce ești.

N.G.: Te rup când ajung acolo.

P. I.: Ce am făcut?

N.G.: Ai o oră și 10 minute la dispoziție să dispari.

P. I.: Dar ce am făcut??

N.G.: Mai bine zis ce nu ai făcut ieri decât o oră.

N.G.: Ai 20% scăzut, ai patru zile de când nu ai postat.

R. L: Aștept banii pe ieri.

N.G.: Păi dacă se uită Andrew să vadă dacă ai postat TikTokuri nu vei avea timp nici să îți faci bagajul, zbori de la balcon direct.