O teorie interesanta prinde contur si e gata sa creeze o noua imagine asupra pandemiei actuale. Au aparut dovezi ca vaccinul anti-poliomielitic ar fi extrem de eficient impotriva Sars-Cov-2, in sensul ca protejeaza impotriva Covid-19 sau permite doar forme usoare, maxim medii pentru 95% din cei imunizati.

Ceea ce ar insemna, daca se va dovedi ca actioneaza eficient si in alte studii - deocamdata e doar unul singur, realizat pe 600 de subiecti - ca si persoanele vaccinate obligatoriu de catre state (in schemele de vaccinare ale copilariei) incepand cu 1960 pot sa nu dezolte decat forme usoare ale bolii, sau maximum medii, dar majoritatea acestora nu dezvoltă boala, sau sunt intr-un mare procent asimptomatice. "Doar o mica masura din acestia, de la persoana la persoana, cat de bine a 'prins' vaccinul initial al copilariei, sau mai bine zis daca nu 'a prins' asa de bine, poate ajunge la o forma medie mai spre grava si ar necesita si tratament in spital. Vaccinul anti-polio (VPOT) a fost facut obligatoriu din anii '60 in trei doze: la 6 luni de viata, la 1 an si la 9 ani, tuturor copiilor. Acestia au dezvoltat anticorpi care probabil ii protejeaza destul de eficient impotriva coronavirusului, pentru ca vaccinul anti-polio e 'pe viața', asta ar putea fi explicatia globala pentru care persoanele care acum au varsta de pana in 60 de ani nu fac forme grave in proportie foarte mare, peste 90-95% si boala apare in forme grave si foarte grave in general pentru cei de peste 60 de ani.", afirma autorii studiului.

Centrul "M. Ciumakov" din Moscova susține că a dovedit eficacitatea vaccinului împotriva poliomielitei ca mijloc de luptă împotriva coronavirusului. Studiul a fost efectuat pe 600 de persoane din Kirov, a anunțat directorului, Aidar Ișmuhametov, relatează cotidianul Kommersant. Centrul "M. Ciumakov" este dezvoltatorul celui de-al treilea vaccin împotriva coronavirusului, "KoviVak", înregistrat oficial în Rusia. "Le-am dat voluntarilor un vaccin cu virus viu (atenuat) împotriva poliomielitei, iar rezultatul a fost o scădere accentuată a îmbolnăvirilor în respectivul grup. Este o chestiune dovedită de noi", a spus Ișmuhametov. Potrivit spuselor sale, problema folosirii vaccinului împotriva poliomielitei în lupta împotriva coronavirusului a fost lăsată deoparte, pentru moment, ca "variantă de primă urgență". Vaccinul împotriva poliomielitei a fost dezvoltat chiar de către Centrul "M. Ciumakov" în anii '60. La începutul lunii mai, Centrul "M. Ciumakov" a depus la Ministerul Sănătății documentaţia necesară în vederea obținerii aprobării pentru folosirea vaccinului său împotriva coronavirusului la persoane cu vârste de peste 60 de ani. Potrivit dezvoltatorului, vaccinul "KoviVak" asigură o imunitate de opt luni. Până la sfârșitul acestui an este planificată producerea a cel puțin 7,5 milioane de doze din acest preparat.