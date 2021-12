Studiu ingrijorator al Institutului Pasteur: Vaccinaților le trebuie de 30 de ori mai multi anticorpi ca sa neutralizeze Omicron deși varianta e mai putin agresivă!

Potrivit unui studiu realizat de Institutul Pasteur, anticorpii prezenți în sânge nu mai sunt capabili să neutralizeze Omicronul la cinci luni de la vaccinare. Doza de rapel, însă, crește nivelul de anticorpi "la un nivel suficient pentru a neutraliza Omicron". Acest nivel necesar este de pana la 30 de ori mai mare decat era nevoie la Delta. Ceea ce arata "o prăbușire a sistemului imunitar".



Potrivit unui studiu realizat de Institutul Pasteur și de Institutul de Cercetare a Vaccinurilor, în colaborare cu KU Leuven (Leuven, Belgia), CHR d'Orléans, Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP), Inserm și CNRS, varianta Omicron este rezistentă la majoritatea anticorpilor care protejează împotriva Covid-19. Cercetătorii au studiat sensibilitatea variantei Omicron și la anticorpii monoclonali utilizați clinic pentru a preveni formele severe ale bolii la persoanele cu risc, dar mai ales la anticorpii prezenți în sângele persoanelor vaccinate sau care au fost deja infectate cu SARS-CoV-2.



"Am arătat că această variantă foarte transmisibilă a dobândit o rezistență marcantă la anticorpi", spun ei. Aceștia au ajuns la concluzia că, la cinci luni de la vaccinarea cu două doze de vaccin Pfizer sau AstraZeneca, sistemul imunitar al pacienților neutralizează deja cu greu varianta Omicron. "Această pierdere de eficacitate se observă și la persoanele infectate cu SARS-CoV-2 mai vechi de 12 luni. Ceea ce arata ca reinfectarea acestora e posibilă cu o varianta pe care sistemul imunitar n-o mai recunoaste..." (fapt care era cunoscut pentru cei trecuti prin boala, la fel se pretrec lucrurile si cu reinfectarile de la gripa sezonieră).



Partea mai ingrijoratoare este pentru persoanele vaccinate, carora le-a scazut eficienta sistemului imunitar. Cu toate ca varianta Omicron se arata mult mai putin agresiva, imunitarea celor vaccinati are nevoie de cu mult mai multi anticorpi ca sa-i faca față: "În schimb, serurile de la persoanele care au primit o doză de rapel ARN Mesager, testate la o lună după injectare, rămân relativ eficiente împotriva Omicron. Cu toate acestea, pentru persoanle vaccinate sunt necesari până la 30 de ori mai mulți anticorpi pentru a neutraliza Omicron, în comparație cu Delta", a precizat Institutul Pasteur într-un comunicat.